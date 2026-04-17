El Consell de Ibiza da la bienvenida a nuevos funcionarios y personal laboral fijo

El Consell de Ibiza ha celebrado la toma de posesión de nuevos funcionarios y la formalización de contratos de personal laboral fijo correspondiente a las ofertas públicas de empleo de los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. En total, se han incorporado siete nuevos funcionarios y tres trabajadores como personal laboral fijo, que ocupan diversas plazas en áreas clave como fisioterapia, enfermería, informática, mecánica, ingeniería técnica industrial y arquitectura técnica.

Durante el evento, el presidente del Consell, Vicent Marí, felicitó a los nuevos incorporados por su dedicación y perseverancia durante el proceso selectivo, destacando el valor de contar con profesionales altamente cualificados e implicados en el servicio público. "Su labor será fundamental para mejorar la atención y los servicios prestados a la ciudadanía de Ibiza", aseguró Marí, a la vez que los animó a trabajar con responsabilidad, vocación de servicio y espíritu colaborativo.

El acto también contó con la presencia de la consellera de Recursos Humanos, Maria Fajarnés, quien destacó la importancia de estas incorporaciones en la mejora continua de la gestión pública.