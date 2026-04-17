Comida solidaria en el corazón de Ibiza para ayudar a los niños más vulnerables

El Agroturismo Atzaró acogerá el próximo domingo 26 de abril, a partir de las 13.30 horas, una nueva edición del Domingo Solidario organizado por Atzaró Fundraising junto a la Fundación Vicente Ferrer. La iniciativa destinará los fondos recaudados a un proyecto de atención integral para menores con parálisis cerebral y sus familias en Nepal.

La cita combinará gastronomía, música y arte en una jornada benéfica con la que, además, se conmemoran diez años de eventos solidarios celebrados en Atzaró. Durante este tiempo, las recaudaciones han contribuido a sacar adelante proyectos de la Fundación Vicente Ferrer en India y, en la edición anterior, a apoyar actuaciones relacionadas con la dana de Valencia.

En esta ocasión, la ayuda se centrará en cuatro ejes: salud y rehabilitación, educación, cuidado familiar y sensibilización. El proyecto de esta décima edición se desarrollará en los distritos de Bagmati, Koshi y Lumbini, y está enfocado en la atención médica, la rehabilitación y la educación individualizada de menores que pertenecen a familias en situación de vulnerabilidad.

La Fundación Vicente Ferrer, que lleva más de 56 años trabajando por la transformación social, desarrolla actualmente su actividad no solo en India, sino también en Nepal, Sri Lanka, Filipinas y Mozambique. En representación de la entidad en Baleares asistirá su delegada, Isabel Pizá. La organización cuenta además con un grupo de voluntariado muy consolidado en Ibiza, que impulsa su presencia y actividad en la isla.

Morang Prashant en Nepal / Katia Alvarez

Desde Atzaró Fundraising, su presidenta, Ángeles Guasch, destaca que el grupo colabora cada año con distintas causas sociales “para aportar nuestro granito de arena en la lucha contra las desigualdades”. Por su parte, la vicepresidenta de la fundación, Yolanda Torres, anima a participar en “una cita llena de sabor, cultura y música” con la que, además de disfrutar, se contribuye a “una buena causa”.

Actuación lírica y exposiciónes artísticas

El evento contará con una actuación lírica de la soprano ibicenca María del Mar Vives Ferrer, formada en la Escuela Superior de Canto de Madrid y en el Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona. La artista ha actuado como solista en escenarios como el Teatre Principal y el Auditorium de Palma, interpretando obras como 'Le nozze di Figaro', 'Die Zauberflöte', 'Messia'h y 'Carmina Burana'.

La jornada incluirá también la participación del artista plástico Carlos Cerdà, que presentará una selección de obras creadas para esta ocasión y que podrán verse durante todo el mes de mayo en el restaurante Aubergine Ibiza. Licenciado en Bellas Artes y en Teología, Cerdà ha desarrollado una destacada trayectoria en exposiciones individuales y colectivas, además de participar en proyectos solidarios vinculados a la propia Fundación Vicente Ferrer.

Como en años anteriores, habrá una mesa de venta de productos de Comercio Justo de la fundación y serigrafías de los artistas de Mata Ombres, una acción solidaria promovida por la asociación cultural Art amb B con apoyo de Baleària. Además, numerosas personas y marcas de las Pitiusas colaborarán con productos para la rifa solidaria, entre ellas Charo Ruiz, Marta Díaz, Vintage Ibiza, Dolors y Enric Majoral, Perfumerías Clapés, E.S. Marge y Boutique Atzaró.

El precio del cubierto será de 58 euros para adultos y de 22 euros para niños. La venta se realizará el mismo día del almuerzo. Las reservas pueden hacerse en el teléfono 971 338 838. Para más información, la organización facilita también el contacto de Yolanda Torres en el 629 70 62 84 y en el correo yolandawayin@gmail.com.