Cerdeña, espejo para Ibiza y Formentera en la lucha contra los residuos

Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera ha liderado en Cerdeña un encuentro internacional pionero para analizar sobre el terreno modelos de gestión de residuos aplicables a territorios insulares y turísticos como las Pitiusas. La iniciativa ha reunido durante tres días a 24 representantes políticos y técnicos de Baleares, Canarias y Portugal con el objetivo de identificar medidas eficaces para mejorar los sistemas de recogida y tratamiento.

El viaje se enmarca en el proyecto ‘Cap a unes illes residu zero’, impulsado por (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible, una de las diez entidades que integran la alianza, y ha contado con el apoyo de Beyond Plastic Med e IbizaPreservation, además de la colaboración de Mission Zero Academy.

La elección de Cerdeña responde a la evolución de su modelo de residuos. La isla italiana, con más de 1,5 millones de habitantes y cerca de 400 municipios, ha pasado en poco más de dos décadas de figurar entre los territorios con peores resultados de Italia a alcanzar porcentajes de recogida selectiva cercanos al 76%, gracias a una combinación de planificación, recogida puerta a puerta, tratamiento de biorresiduos e incentivos económicos.

En la visita han participado técnicos del Consell de Ibiza, del Consell de Formentera y del Govern balear, además de representantes del Cabildo de La Palma y de los municipios portugueses de Albergaria-a-Velha, Coimbra, Lisboa, Mafra, Silves y Torres Vedras. Durante la estancia han mantenido encuentros con responsables institucionales sardos, han visitado instalaciones de tratamiento de residuos y han compartido experiencias con otros territorios europeos con retos similares.

Área de aportación con identificación como punto limpio en Cerdeña / Plastic Free

Un seguimiento técnico con clara comunicación a la ciudadanía

Entre las principales conclusiones del viaje, los participantes destacan la importancia de separar correctamente la materia orgánica para reducir la fracción de residuos mezclados, el valor de los sistemas de recogida puerta a puerta bien diseñados y la necesidad de adaptar cada modelo a las características de los municipios y de los distintos tipos de vivienda. También destacan el papel de unas buenas infraestructuras, el seguimiento técnico, la comunicación clara con la ciudadanía y la existencia de incentivos y mecanismos de control.

Desde Plastic Free hacen especial hincapié en la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones para evitar decisiones contradictorias, mensajes confusos o el traslado de residuos entre municipios.

La coordinadora de Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera y CEO de (Ma), Sofia Ribas, señaló que si queremos "avanzar hacia unas islas con menos residuos, no tiene sentido empezar de cero ni cometer errores que otros territorios ya han aprendido a evitar”. A su juicio, lo más valioso de la visita ha sido comprobar sobre el terreno qué decisiones han funcionado y qué herramientas pueden ayudar a avanzar “de forma realista” en Ibiza y Formentera.

Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera, junto a fundación Beyond Plastic Med, Mission Zero Academy y Zero Waste Europe / Plastic Free

Por su parte, la directora de Mission Zero Academy, Kaisa Karjalainen, recordó que cada vez más territorios europeos avanzan hacia modelos de gestión de residuos más eficientes porque retrasar la transición “solo encarece los costes ambientales, económicos y sociales”.

Los aprendizajes de esta visita servirán para nutrir los próximos espacios técnicos previstos en Ibiza y Formentera a lo largo de 2026. El objetivo es identificar medidas viables y elaborar un documento breve de recomendaciones que ayude a orientar la mejora del sistema de residuos en las islas.

La iniciativa forma parte de la hoja de ruta de Plastic Free para impulsar un modelo de islas residuo cero y situar a Ibiza y Formentera entre las diez primeras islas Residuo Cero del Mediterráneo antes de 2030.