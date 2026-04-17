La "cara oculta" de la Renta en Ibiza: deducciones poco conocidas que pueden marcar la diferencia en tu declaración

Cada año, miles de contribuyentes en Ibiza confirman su declaración sin revisar a fondo todas las opciones. El resultado suele ser el mismo: la sensación de que algo se ha pasado por alto. Y, en muchos casos, así es.

Más allá de las deducciones habituales —vivienda, hijos o planes de pensiones— existe todo un bloque de ventajas fiscales autonómicas que pasan desapercibidas, pero que pueden tener un impacto directo en el resultado final de la Renta.

Las deducciones que casi nadie mira

El tramo autonómico del IRPF es, para muchos, el gran desconocido. Sin embargo, comunidades como Baleares han desarrollado beneficios fiscales muy ligados a la realidad del territorio… y también a gastos cotidianos que pocos relacionan con Hacienda.

Un ejemplo claro está en los idiomas. Las clases extraescolares de lenguas extranjeras pueden dar derecho a deducción, aunque la mayoría de familias ni siquiera contempla esta posibilidad al revisar el borrador.

Algo similar ocurre con los estudios fuera de la isla. En un territorio marcado por la insularidad, muchos estudiantes deben desplazarse para continuar su formación. Este esfuerzo tiene reflejo fiscal, pero no siempre se aprovecha.

El alquiler esconde más ventajas de las que parece

Otro de los puntos donde se concentran deducciones poco conocidas es el alquiler.

En Baleares, no solo existen beneficios para inquilinos. También los propietarios pueden acceder a ventajas fiscales vinculadas a determinados gastos, como seguros específicos —incluido el de impago— o costes de mantenimiento y reparación de la vivienda.

Calendario de la campaña de la renta. / Mediterráneo

Se trata de detalles que rompen con la idea generalizada de que los seguros no tienen cabida en la declaración. En ciertos casos, sí la tienen.

Deducciones ligadas a la vida real

Más allá de la vivienda o la educación, el sistema autonómico también contempla situaciones personales que suelen quedar fuera del radar.

Desde beneficios para mayores de 65 años o personas con discapacidad, hasta deducciones específicas por gastos derivados de enfermedades como la Esclerosis lateral amiotrófica. Son ayudas diseñadas para aliviar cargas económicas en contextos especialmente sensibles.

Una persona cumplimenta la declaración de la Renta / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El error más común al hacer la Renta

El principal fallo no está en los datos, sino en el enfoque. Muchos contribuyentes se limitan a revisar lo más visible del borrador, sin profundizar en las deducciones autonómicas.