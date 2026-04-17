Aparcar en Ibiza: el 'parking' público de Santa Eulària tendrá un cajero para pagar con teléfono móvil

El aparcamiento público de Santa Eulària, el que se encuentra junto a la estación de autobuses, contará con un cajero exclusivo para pagar con teléfono y tendrá mejor cobertura de móvil. El Consistorio, a través de la empresa pública Santa Eulària XXI, S.A.U., impulsa la renovación de las instalaciones del parking público municipal del passeig de la Pau con una inversión de 151.875 euros (IVA incluido), financiada íntegramente con fondos propios.

La actuación, explica el Ayuntamiento en una nota, contempla la sustitución de los sistemas actuales por nuevos equipos de control, cobro y seguridad. Entre las principales mejoras figura la instalación de cuatro cajeros automáticos, tres de ellos con pago en efectivo y tarjeta y uno exclusivo para pago electrónico. Todos incorporarán pantallas táctiles, lectores de códigos y sistemas de pago sin contacto.

Entrar y salir del aparcamiento sin tener que pasar la tarjeta

El proyecto incluye también la renovación del sistema de control de accesos mediante tecnología de lectura de matrículas, que permitirá automatizar las entradas y salidas de vehículos, así como la instalación de cuatro nuevas barreras adaptadas a un uso intensivo.

El plazo previsto para la ejecución de esta inversión principal es de dos meses desde la formalización del contrato. Los equipos dispondrán de una garantía mínima de dos años y una vida útil estimada de diez años.

Entrada al aparcamiento público de Santa Eulària. / A. S. E.

De manera paralela, el recinto contará con un nuevo sistema de gestión centralizado, con servidor propio, que integrará tanto el software del parking como el control de acceso de vehículos. Todos los puntos de entrada y pago dispondrán de interfonía IP conectada con el centro de control.

La intervención se complementará con otro paquete de mejoras en las instalaciones, entre ellas la adecuación del área de lavadero, la renovación de la iluminación, la ampliación de la cobertura móvil y la actualización de los sistemas de videovigilancia. También se contempla la mejora de los puntos de recarga para vehículos eléctricos.