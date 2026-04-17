La Aemet alerta de la llegada de una semana muy cálida en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de que durante la semana del 20 al 26 de abril las temperaturas serán muy cálidas para la época del año en Ibiza y Formentera, así como en el resto de la Península. Las máximas superarán los 25°C de forma generalizada, con algunos puntos del sur de la Península que superarán los 34°C en algunas jornadas.

Las precipitaciones serán escasas en general, aunque se espera que a partir del mediodía se formen nubes de evolución que podrían generar chubascos dispersos. Estos chubascos, en algunos casos, serán localmente fuertes y estarán acompañados de tormentas, granizo y viento intenso, especialmente en áreas montañosas de la Península.

Más calor en mayo

En cuanto a las previsiones a más largo plazo, la semana del 27 de abril al 3 de mayo presenta una mayor incertidumbre. Aunque es probable que las temperaturas sigan por encima de lo normal en la Península y Baleares, la evolución de las precipitaciones aún está por determinar. Se prevé que puedan producirse lluvias en algunas zonas del este y sur de la Península, aunque esta predicción podría variar en futuras actualizaciones.

Para la semana del 4 al 10 de mayo, la incertidumbre se incrementa aún más. Las temperaturas cálidas podrían continuar en buena parte de la Península, mientras que las precipitaciones siguen sin una tendencia clara.