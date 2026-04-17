El accesorio imprescindible para ver el eclipse en Ibiza sin dañarte la vista: las gafas que sí debes comprar

El próximo 12 de agosto tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse total de sol visible desde distintos puntos de España, incluida Ibiza. Aunque aún faltan meses, los expertos ya lanzan una advertencia clara: prepararse con antelación es clave, especialmente cuando se trata de proteger la vista.

Y hay un elemento imprescindible que no admite sustitutos: las gafas homologadas para eclipses.

Por qué no puedes mirar el eclipse sin protección

El óptico mallorquín Antonio Serrat lo explica sin rodeos: observar el sol sin protección adecuada puede provocar daños graves en la retina.

Entre los riesgos está la llamada retinopatía solar, una afección que puede derivar en pérdida de visión temporal o incluso permanente. “Basta un segundo sin protección para sufrir daños”, advierte.

Las gafas que debes comprar sí o sí

No vale cualquier método casero ni soluciones improvisadas. Según explica Francisco Novoa, las únicas gafas seguras son aquellas que cuentan con la certificación ISO 12312-2, el estándar internacional que garantiza una observación sin riesgos.

Esto también se aplica a prismáticos o telescopios: si no cuentan con ese filtro homologado, no deben utilizarse.

Los expertos insisten en evitar prácticas comunes pero peligrosas, como usar radiografías o gafas de soldador sin certificación específica. No protegen lo suficiente y pueden provocar daños irreversibles.

Un error frecuente que puede salir caro

Tras eclipses anteriores, estudios realizados en Estados Unidos detectaron un aumento significativo de consultas oftalmológicas por lesiones oculares derivadas de una mala protección.

El motivo suele ser el mismo: confiarse o pensar que “por unos segundos no pasa nada”. Pero sí pasa.

Además, recomiendan no mirar el eclipse de forma continua durante todo el fenómeno, que puede durar cerca de dos horas. Incluso con gafas homologadas, es mejor hacerlo de forma puntual.

Cuándo sí puedes quitarte las gafas

Existe una única excepción: durante la fase de totalidad, cuando el sol queda completamente cubierto. En ese breve momento, se pueden retirar las gafas con seguridad, ya que la luz solar directa desaparece.

Eso sí, en cuanto vuelva a aparecer el primer rayo de sol, es imprescindible volver a protegerse.

Dónde ver mejor el eclipse en Ibiza

Para disfrutar del espectáculo en Ibiza, los especialistas recomiendan buscar zonas con el horizonte oeste completamente despejado.

El eclipse comenzará alrededor de las 19:30, cuando el sol ya estará bajo, por lo que cualquier montaña o edificio puede dificultar la visión.