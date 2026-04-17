Sanidad
Cuatro millones de euros para garantizar la electromedicina en el hospital de Ibiza
El servicio de mantenimiento de electromedicina, que iniciará en julio de 2026, se encargará de los equipos médicos electrónicos, asegurando su seguridad y cumplimiento de normativas en Ibiza y Formentera
El Consell de Govern balear de este viernes ha autorizado al director general del Ib-Salut a contratar el servicio de mantenimiento integral de electromedicina del Área de Salud de Ibiza y Formentera, con una previsión de inicio del servicio para el 1 de julio de 2026 y una duración de veinticuatro meses.
Este servicio tiene como objetivo garantizar la calidad de los servicios sanitarios manteniendo los equipos médico-quirúrgicos y asistenciales de los hospitales y centros de salud en las condiciones óptimas que se requieren para su funcionamiento, ha informado el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa.
La electromedicina se dedica al estudio, gestión, mantenimiento y control de los equipos médicos electrónicos que intervienen en el diagnóstico, tratamiento y monitorización de los pacientes.
Su propósito es garantizar que cada dispositivo funcione con la máxima seguridad, esté disponible cuando se necesita y cumpla con las normativas vigentes en materia de calidad, trazabilidad y seguridad eléctrica hospitalaria. Este contrato tiene un importe estimado de 4 millones de euros, por un plazo inicial de 24 meses, más una posible prórroga de 36 meses.
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