Cuatro millones de euros para garantizar la electromedicina en el hospital de Ibiza

El Consell de Govern balear de este viernes ha autorizado al director general del Ib-Salut a contratar el servicio de mantenimiento integral de electromedicina del Área de Salud de Ibiza y Formentera, con una previsión de inicio del servicio para el 1 de julio de 2026 y una duración de veinticuatro meses.

Este servicio tiene como objetivo garantizar la calidad de los servicios sanitarios manteniendo los equipos médico-quirúrgicos y asistenciales de los hospitales y centros de salud en las condiciones óptimas que se requieren para su funcionamiento, ha informado el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa.

La electromedicina se dedica al estudio, gestión, mantenimiento y control de los equipos médicos electrónicos que intervienen en el diagnóstico, tratamiento y monitorización de los pacientes.

Su propósito es garantizar que cada dispositivo funcione con la máxima seguridad, esté disponible cuando se necesita y cumpla con las normativas vigentes en materia de calidad, trazabilidad y seguridad eléctrica hospitalaria. Este contrato tiene un importe estimado de 4 millones de euros, por un plazo inicial de 24 meses, más una posible prórroga de 36 meses.