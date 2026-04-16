El baño público del Cetis en Ibiza pasa a ser de pago

El baño público del edificio Cetis es de pago desde el pasado 1 de abril. Así lo pudo comprobar este medio el miércoles por la mañana al consultar al personal de información y venta de tickets de la estación. El lavabo, que antes era de uso gratuito, ahora tiene la puerta de fuera del baño cerrada, con una máquina de pago con la opción de abonar el euro en monedas o con tarjeta de crédito.

En la máquina, cuyo único botón es el de devolución de las monedas, hay un cartel que señala: "Horario baños, de 7 horas a 22 horas; acceso a los baños, 1 euro". Se puede ver un contador en la esquina superior izquierda del contador que marca 0 en todo momento. La máquina no ofrece tickets ni ningún justificante de pago. No hay ningún responsable en el baño ni los alrededores.

¿Quién recauda este dinero?

El cambio de gratuidad se dio a la vez que el cambio de la gestión del servicio de autobuses de Alsa, pero la concesión del edificio no es suya, solamente el transporte. El Ayuntamiento de Ibiza explica a Diario de Ibiza que la concesión del edificio no es ni suya ni de Alsa, sino de Sagalés, empresa que, con anterioridad, gestionaba varias líneas de autobuses en la isla.

Desde Sagalés, que contesta a este diario por correo electrónico, confirman el cambio en los baños públicos: "En relación con los lavabos, actualmente son de pago como medida adoptada para prevenir el vandalismo y garantizar un uso adecuado de las instalaciones".

Sobre las alternativas que se pueden encontrar en la estación para ir al baño, en el servicio de información explican que hay una cafetería en la primera planta que también dispone de baño para sus clientes. Un portavoz del Consistorio afirma que desconocía que Sagalés había puesto el baño de pago hasta la llamada de este diario y señala que el Servicio de Atención a la Ciudadanía del mismo edificio, ante el que este miércoles por la mañana había una multitud esperando su turno para entrar, tiene un lavabo.