Veto histórico en ‘La Isla de las Tentaciones’: la pareja de Ibiza, Álex y Ainhoa, se queda sin citas con sus solteros
Álex y Ainhoa, la pareja de 'La Isla de las Tentaciones', estrenaron el "collar del veto" que les impide tener citas con sus tentadores favoritos
La nueva edición de 'La Isla de las Tentaciones' ha vivido uno de sus momentos más inesperados, y con protagonismo directo de Ibiza. Álex y Ainhoa, la pareja de la isla, se han convertido en los primeros en sufrir el nuevo y polémico “collar del veto”, una decisión que cambia por completo su paso por el programa.
Todo ocurrió tras la elección de soltero y soltera favoritos. Fue entonces cuando Sandra Barneda anunció una de las grandes novedades de la edición: por primera vez, las parejas podían vetar a los tentadores elegidos, impidiendo así cualquier cita con ellos.
Un veto doble que cambia el rumbo de la pareja
La dinámica no tardó en generar tensión. Por un lado, las chicas decidieron colocar el collar del veto a Yaiza, la soltera favorita de Álex. Según explicaron, el motivo fue su actitud: la consideraron “muy maleducada” durante el momento de la entrega de collares.
Por otro lado, los chicos hicieron lo propio con el soltero favorito de Ainhoa, David. En este caso, la decisión fue mucho más fría. El propio Álex reconoció al entregarle el collar que era “por descarte”, dejando claro que no había una razón de peso detrás.
El resultado: ninguno de los dos podrá tener citas con las personas que había elegido, algo que rompe por completo la estrategia habitual dentro del reality.
Un momento inesperadamente tranquilo
Lejos del drama que suele acompañar estas decisiones, Álex se mostró especialmente calmado. El motivo fue la actitud de Ainhoa, que se mantuvo tranquila durante toda la ceremonia.
De hecho, ambos protagonizaron una escena polémica en el programa, ya que se saltaban las normas: no paraban de decirse cuánto se querían mientras se colocaban los collares. Una conexión que contrastó con la tensión del momento.
La situación llegó a tal punto que la propia Sandra Barneda tuvo que intervenir para recordarles las normas: no podían hablar entre ellos ni saltarse las reglas del programa.
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