¿Se verá el eclipse total desde tu casa en Ibiza? La isla lanza una prueba clave antes del 12 de agosto

Ibiza y Formentera serán dos de los lugares privilegiados de Europa para observar el esperado eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026. Sin embargo, no todo el mundo podrá verlo desde cualquier punto de las islas. La baja altura del fenómeno en el horizonte hará que edificios, montañas o incluso árboles puedan impedir su visibilidad.

Por eso, el Govern de las Islas Baleares, junto a la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y con la colaboración de AstroMallorca y voluntarios de Protección Civil, ha puesto en marcha una prueba sencilla para comprobar con antelación si podrás disfrutar del eclipse desde tu ubicación habitual en Ibiza y Formentera.

Un evento único en Europa

El eclipse comenzará a partir de las 19.38 horas, cuando la luna empezará a cubrir el sol. El momento más espectacular llegará entre las 20.30 y las 20.34 horas, cuando el día se convertirá en noche durante unos instantes.

Cómo saber si podrás ver el eclipse desde tu casa

Para evitar sorpresas, se ha organizado una prueba de visibilidad los días 29 y 30 de abril.

Ese día, solo tienes que colocarte en el lugar desde el que quieres ver el eclipse y mirar hacia la puesta de sol a la hora indicada:

Ibiza y Formentera: 20.28 h

Si a esa hora puedes ver el sol, estás de suerte: el 12 de agosto podrás ver el eclipse desde ese mismo punto. Si no lo ves, será necesario buscar otro lugar cercano con el horizonte más despejado, como una zona elevada, un paseo marítimo o una plaza abierta.

Así es un eclipse total de sol visto desde la nave Orión.00 00 20 14.Imagen fija001 / DI

Un mapa con los mejores puntos de las Pitiusas

Los resultados de esta prueba permitirán crear un mapa con los mejores lugares para observar el eclipse en todas las islas, con especial atención a zonas estratégicas de Ibiza y Formentera donde la visibilidad esté garantizada.

Esto será clave tanto para residentes como para turistas, ya que se espera una gran afluencia de personas en las islas durante ese día.

Precauciones importantes durante la prueba

Aunque se trata de una comprobación rápida, es importante no mirar directamente al sol durante más de unos segundos. Basta con verificar si su luz es visible en el horizonte.

Eso sí, el día del eclipse será obligatorio utilizar gafas homologadas en todo momento, excepto durante los breves segundos de totalidad.

El eclipse solar que lleva tiempo esperando España, a punto de llegar / SPORT.es

¿Por qué se hace esta prueba ahora?

No es casualidad que la prueba se realice el 29 y 30 de abril. En esas fechas, el sol ocupa prácticamente la misma posición que tendrá durante el eclipse de agosto, lo que convierte esta comprobación en una simulación muy fiable. Para más información, se puede consultar la web del Govern directamente.