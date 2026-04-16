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Las últimas fotos | SERGIO G. CAÑIZARES

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El Consell de Eivissa licitó el proyecto de derribo del edificio inacabado de Cala d’en Serra hace unos días. Por eso los curiosos apuran las últimas oportunidades para retratar este emblema de la construcción sin planificación en la isla.

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