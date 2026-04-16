La UD Ibiza llora a María Caamaño, la 'Princesa Futbolera Guerrera', símbolo de lucha y esperanza

La UD Ibiza expresó este jueves su profundo pesar por el fallecimiento de María Caamaño, conocida como la 'Princesa Futbolera Guerrera', a la que definió como “un ejemplo de lucha, valentía y superación” tras más de seis años de batalla contra el cáncer.

En un comunicado oficial, el club trasladó sus condolencias a familiares y amigos de la joven y destacó la huella que dejó en la isla y en todas las personas que conocieron su historia. “Su luz, su sonrisa y la fuerza que transmitía han dejado una huella imborrable en nuestra isla”, señaló la entidad.

La UD Ibiza recordó además la visita que María les realizó junto a su familia en marzo de 2025, cuando acercó al club y a la isla un mensaje de “vida, coraje y esperanza”. Durante aquel encuentro hizo entrega de varios regalos de su fundación, La Sonrisa de M4RIA, entre ellos unas pulseras que simbolizaban su fuerza y que acompañaron a los jugadores del equipo.

María Caamaño Muñez, conocida públicamente como M4RIA, la Princesa Futbolera Guerrera, recibió el Premio de Honor Lali Ferrer en la última edición de la gala solidaria 'Contra el cáncer nos mojamos todos'.

Se trata de un reconocimiento que se entregó por primera vez y que lleva el nombre de Lali Ferrer, madre de la impulsora de la gala. En esta primera edición, la organización había decidido conceder el galardón a María por su ejemplo de lucha, fortaleza y superación, así como por la capacidad de su historia para inspirar y acompañar a miles de personas.

La UD Ibiza cerró su despedida asegurando que su recuerdo “permanecerá siempre” entre ellos. “Descanse en paz”, concluyó el comunicado.