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Un total de 16 discotecas de Ibiza compiten por entrar en la lista The World's 100 Best Clubs 2026

La lista definitiva se dará a conocer en noviembre durante la 11ª Gala de los Golden Moon Awards

Representantes de los cinco primeros clasificados de The World's 100 Best Clubs™ 2025 durante la gala de los 11º Golden Moon Awards, celebrada en Valencia en noviembre de 2025, lista que encabezó [UNVRS] que recibió el Golden Moon Award que la acreditó como &quot;World's Best Club 2025&quot; (mejor discoteca del mundo del año 2025).

Representantes de los cinco primeros clasificados de The World's 100 Best Clubs™ 2025 durante la gala de los 11º Golden Moon Awards, celebrada en Valencia en noviembre de 2025, lista que encabezó [UNVRS] que recibió el Golden Moon Award que la acreditó como "World's Best Club 2025" (mejor discoteca del mundo del año 2025). / International Nightlife Association

Redacción Digital

Ibiza

Un total de 88 discotecas españolas, 16 de ellas de Ibiza, compiten ya por entrar en la lista The World's 100 Best Clubs™ 2026, cuya votación popular se abrió el miércoles 15 de abril y permanecerá activa hasta el 2 de noviembre a través de la web de la International Nightlife Association.

España vuelve a situarse como el país con mayor representación en esta clasificación internacional, con 88 locales nominados, por delante de Estados Unidos (87), Reino Unido (48), Italia (29), Australia (25), Colombia (24), Canadá (19), Francia (19), Alemania (19) y Japón (17). En total, 646 discotecas de 76 países optan a formar parte de la lista, en la edición más amplia e internacional desde su creación, según informa la Asociación Internacional de Ocio Nocturno.

En el caso de Balears, que ocupa la segunda posición con 19 nominaciones, la mayoría de los locales se concentran en Ibiza. Entre ellos figuran [UNVRS], Amnesia Ibiza, Blue Marlin Ibiza, Café Mambo Ibiza, Club ChinoisDC10Destino Ibiza,EdenHï IbizaIbiza RocksLío, Nassau Beach ClubO Beach Ibiza,Pacha IbizaPlaya Soleil y Ushuaïa Ibiza. En Mallorca completan la lista Amok, BCM y Mega Park.

La lista definitiva se dará a conocer en noviembre durante la 11ª Gala de los Golden Moon Awards, en la que también se reconocerá al local que ocupe la primera posición como World's Best Club 2026.

Comunidades autónomas participantes

Por comunidades autónomas, Catalunya lidera la representación española con 27 locales, seguida de Balears con 19 y Andalucía con 15. La Comunidad de Madrid cuenta con 10 discotecas nominadas, todas en la capital, mientras que la Comunidad Valenciana suma nueve. El resto de nominaciones se reparten entre Canarias, País Vasco, Galicia y la Región de Murcia.

Imagen de los ganadores de la 10ª edición de la Gala de los Golden Moon Awards, celebrada en Valencia en noviembre de 2025.

Imagen de los ganadores de la 10ª edición de la Gala de los Golden Moon Awards, celebrada en Valencia en noviembre de 2025. / International Nightlife Association

El presidente de Spain Nightlife, José Luis Benítez, ha señalado que “que España vuelva a situarse como el país con mayor número de discotecas nominadas a The World's 100 Best Clubs™ 2026 es una muestra del liderazgo internacional que mantiene nuestro ocio nocturno”. Según añade, “estos 88 locales nominados reflejan el enorme esfuerzo del sector por innovar, mejorar la experiencia del cliente y adaptarse a los más altos estándares de calidad”.

En la fase final del proceso, un jurado profesional internacional valorará distintos aspectos de los establecimientos entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre. Entre los criterios figuran la programación artística, las medidas de seguridad, los servicios al cliente, la reputación digital, la inversión en instalaciones, la calidad acústica, la implementación del sistema MRT y el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta evaluación tendrá un peso del 50% en el resultado final.

Antes de esa fase, los locales deberán aportar información detallada mediante un formulario para facilitar la valoración del jurado.

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Paralelamente, permanece abierto hasta el 31 de julio el plazo para presentar candidaturas a las otras 13 categorías de los Golden Moon Awards, entre ellas mejor DJ del mundo, mejor festival, local más sostenible o mejor proyecto innovador en ocio nocturno. Estas distinciones reconocen la innovación, sostenibilidad, seguridad, talento artístico y trayectoria dentro del sector a nivel internacional.

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