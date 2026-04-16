El tiempo
El tiempo en Ibiza y Formentera: fin de semana primaveral con brumas a primeras horas
El sol será el protagonista ya que no se esperan precipitaciones
Ibiza y Formentera se preparan para un fin de semana plenamente primaveral, con cielos en general despejados, temperaturas suaves y ausencia total de lluvias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Tras un viernes en el que todavía podrían aparecer algunos intervalos de nubes y brumas a primeras horas, como la imagen que adjunta esta información tomada en la Mola, en Formentera, el tiempo tenderá a estabilizarse claramente de cara al sábado. La jornada arrancará con sol y apenas algunas nubes decorativas, una tendencia que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 22 de máxima, con un ambiente muy agradable en las horas centrales.
El domingo seguirá la misma línea, aunque con algo más de nubosidad variable. Aun así, el sol continuará siendo protagonista y no se esperan precipitaciones. Las temperaturas repetirán valores similares, con mínimas en torno a los 11 grados y máximas que volverán a alcanzar los 22 grados, consolidando un ambiente templado más propio de finales de primavera.
El viento soplará flojo de componente sur durante todo el fin de semana, con rachas que en general no superarán los 10 km/h, lo que contribuirá a la sensación de estabilidad.
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