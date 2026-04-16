Gatronomía
Estos son todos los planes de la Fira Rural de Fruitera en Ibiza
La cita reunirá el 25 y 26 de abril en Santa Gertrudis puestos de artesanía, producto de proximidad, talleres, música y exhibiciones ganaderas
La Fira Rural de Fruitera regresará a Santa Gertrudis con una segunda edición que reunirá cerca de 70 puestos y un amplio programa de actividades culturales, gastronómicas y agrícolas.
Programación completa
Sábado 25 de abril
12 horas: Inauguración de la feria
12.15 horas: Pasacalles y baile con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis
13 horas: Inicio de la primera jornada del Campeonato de Tirada de Bolos (bitlles)
14 horas: Paella popular, venta de tickets el mismo día
16 a 19 horas: Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta
16.30 horas: Taller de elaboración de pan, impartido por Mari de Can Rubió: pa artesà (inscripciones en grupstagertrudis@hotmail.com)
21 horas: Concierto de Arredefolk
Domingo 26 de abril
11 horas: Segunda jornada de la feria y del Campeonato de Tirada de Bolos (bitlles)
11 a 17 horas: Juegos infantiles gigantes con Jugueriox
11 horas: Taller de elaboración de pan, impartido por Mari de Can Rubió, pa artesà (inscripciones en grupstagertrudis@hotmail.com)
11.30 horas: Taller de elaboración de orelletes impartido por Nieves de Can Rei (inscripciones en grupstagertrudis@hotmail.com)
11.40 a 12.30 y de 16 a 18 horas: Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta
12.30 horas: Ballada popular abierta a todos los grupos de Ibiza
14 horas: Frita de cerdo popular, venta de tickets el mismo día
16 horas: Xacota pagesa
17 horas: Final del Campeonato de Tirada de Bolos y entrega de premios
17.30 horas: Teatro: 'Jutjats de pau. Juicios pendientes' a cargo de la AV Es Molí de Sant Antoni y rifa.
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