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Estos son todos los planes de la Fira Rural de Fruitera en Ibiza

La cita reunirá el 25 y 26 de abril en Santa Gertrudis puestos de artesanía, producto de proximidad, talleres, música y exhibiciones ganaderas

Fira Rural de Fruitera de la jornada anterior.

Fira Rural de Fruitera de la jornada anterior. / Toni Escobar

Redacción Digital

Ibiza

La Fira Rural de Fruitera regresará a Santa Gertrudis con una segunda edición que reunirá cerca de 70 puestos y un amplio programa de actividades culturales, gastronómicas y agrícolas. 

Programación completa

Sábado 25 de abril

12 horas: Inauguración de la feria

12.15 horas: Pasacalles y baile con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis

13 horas: Inicio de la primera jornada del Campeonato de Tirada de Bolos (bitlles)

14 horas: Paella popular, venta de tickets el mismo día

16 a 19 horas: Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta

16.30 horas: Taller de elaboración de pan, impartido por Mari de Can Rubió: pa artesà (inscripciones en grupstagertrudis@hotmail.com)

21 horas: Concierto de Arredefolk

Domingo 26 de abril

11 horas: Segunda jornada de la feria y del Campeonato de Tirada de Bolos (bitlles)

11 a 17 horas: Juegos infantiles gigantes con Jugueriox

11 horas: Taller de elaboración de pan, impartido por Mari de Can Rubió, pa artesà (inscripciones en grupstagertrudis@hotmail.com)

11.30 horas: Taller de elaboración de orelletes impartido por Nieves de Can Rei (inscripciones en grupstagertrudis@hotmail.com)

11.40 a 12.30 y de 16 a 18 horas: Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta

12.30 horas: Ballada popular abierta a todos los grupos de Ibiza

14 horas: Frita de cerdo popular, venta de tickets el mismo día

16 horas: Xacota pagesa

17 horas: Final del Campeonato de Tirada de Bolos y entrega de premios

Noticias relacionadas y más

17.30 horas: Teatro: 'Jutjats de pau. Juicios pendientes' a cargo de la AV Es Molí de Sant Antoni y rifa.

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