Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes fin de semanaBaño de pago CetisSanción entrenadorRegularización migrantes
instagramlinkedin

Sucesos

Sigue en estado crítico la ciclista que chocó contra un coche en Ibiza

La mujer ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Policlínica con un cuadro de politraumatismos

La Policlínica del Rosario en una imagen de archivo.

La Policlínica del Rosario en una imagen de archivo. / DI

Redacción Digital

Ibiza

La ciclista española de 57 años, que resultó herida de gravedad tras una colisión con un vehículo este miércoles en en Santa Gertrudis, continúa en estado crítico, según ha informado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. El choque movilizó a una ambulancia del Grupo Policlínica y a efectivos de la Policía Local de Santa Eulària.

La mujer fue trasladada a la Policlínica a las 20.58 horas. Según la información facilitada por la clínica, la paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un cuadro de politraumatismos que incluía traumatismo torácico y abdominal, fractura cervical, fractura de fémur y traumatismo craneoencefálico de carácter moderado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un recorrido por los apellidos más habituales de Ibiza
  2. En estado crítico una ciclista tras chocar con un coche en Ibiza
  3. Vecinos del barrio sa Real se oponen al 'parking' en el bulevar Abel Matutes: «Todos queremos zonas peatonales y reducir el tráfico rodado en la ciudad, pero no a costa de nuestra calidad de vida»
  4. Venta exprés' de un piso de tres habitaciones en Ibiza por 308.700 euros: así funciona esta subasta privada
  5. Los pescados de Ibiza 'menos valorados en restaurantes', estrellas de la Fira del Peix i del Marisc de Sant Antoni
  6. Multan con mil euros a los dueños de un local de Ibiza por no limpiar un grafiti
  7. Extranjeros en Ibiza: requisitos para la regularización extraordinaria, plazos para presentar la solicitud y cómo y dónde hacerlo
  8. El baño público del Cetis en Ibiza pasa a ser de pago

Juzgan a puerta cerrada a un informático por descargar imágenes íntimas de clientes y abusar sexualmente de una mujer en Ibiza

Juzgan a puerta cerrada a un informático por descargar imágenes íntimas de clientes y abusar sexualmente de una mujer en Ibiza

Sigue en estado crítico la ciclista que chocó contra un coche en Ibiza

Sigue en estado crítico la ciclista que chocó contra un coche en Ibiza

Ibiza Makers: una comunidad que busca acercar la tecnología y la fabricación digital a la sociedad ibicenca

Ibiza Makers: una comunidad que busca acercar la tecnología y la fabricación digital a la sociedad ibicenca

Baleares levanta todas las restricciones para prevenir la gripe aviar que afectaban a Formentera, Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària

Baleares levanta todas las restricciones para prevenir la gripe aviar que afectaban a Formentera, Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària

El tiempo en Ibiza y Formentera: fin de semana primaveral con brumas a primeras horas

El tiempo en Ibiza y Formentera: fin de semana primaveral con brumas a primeras horas

[UNVRS], Club número 1 del Mundo de DJ Mag 2026

[UNVRS], Club número 1 del Mundo de DJ Mag 2026

El PSOE de Ibiza insiste en reclamar un 'parking' subterráneo bajo la E-10 en vez del "despropósito" del "macroaparcamiento" proyectado en sa Real

El PSOE de Ibiza insiste en reclamar un 'parking' subterráneo bajo la E-10 en vez del "despropósito" del "macroaparcamiento" proyectado en sa Real

Una conocida marca de chocolate lanza un bote inspirado en Ibiza con Dalt Vila como protagonista

Una conocida marca de chocolate lanza un bote inspirado en Ibiza con Dalt Vila como protagonista
Tracking Pixel Contents