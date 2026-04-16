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Sucesos
Sigue en estado crítico la ciclista que chocó contra un coche en Ibiza
La mujer ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Policlínica con un cuadro de politraumatismos
Ibiza
La ciclista española de 57 años, que resultó herida de gravedad tras una colisión con un vehículo este miércoles en en Santa Gertrudis, continúa en estado crítico, según ha informado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. El choque movilizó a una ambulancia del Grupo Policlínica y a efectivos de la Policía Local de Santa Eulària.
La mujer fue trasladada a la Policlínica a las 20.58 horas. Según la información facilitada por la clínica, la paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un cuadro de politraumatismos que incluía traumatismo torácico y abdominal, fractura cervical, fractura de fémur y traumatismo craneoencefálico de carácter moderado.
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