Siete viviendas protegidas de Ibiza, en alquiler asequible, entre 200 y 460 euros mensuales: así puedes solicitarlas

El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado que este viernes 17 de abril comienza el plazo para solicitar una de las siete viviendas protegidas de uno y dos dormitorios disponibles en el barrio de sa Penya. Estas viviendas forman parte del plan integral de vivienda municipal 'Eivissa, una ciutat per viure-hi' y se adjudicarán bajo la modalidad de alquiler asequible, con precios que oscilarán entre 200 y 460 euros mensuales, dependiendo de la vivienda.

Según ha informado el Consistorio, las viviendas están situadas en las calles Vista Alegre, Sa Drassaneta y Retir, todas en el barrio de sa Penya. Las viviendas, de titularidad municipal, deben destinarse a domicilio habitual, y en ningún caso podrán ser subarrendadas.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha expresado que "es una excelente noticia que este Ayuntamiento tenga ya siete viviendas disponibles para entregar a familias del municipio que lo necesitan". Asimismo, añadió que "este equipo de gobierno es consciente del grave problema de la vivienda, por lo que en el primer año de mandato presentamos un plan estratégico, el más ambicioso de la historia del municipio, con más de 1.200 viviendas proyectadas. Hoy, las primeras siete ya son una realidad, lo que permitirá a siete familias mirar al futuro con alegría y esperanza".

Por su parte, la concejala de Vivienda, Lola Penín, ha destacado la satisfacción de ver convertidas en realidad las primeras siete viviendas del plan 'Eivissa, una ciutat per viure-hi'. "Seguimos trabajando incansablemente para ejecutar el plan de vivienda y tener más viviendas disponibles lo antes posible". También invitó a todos los residentes del municipio que cumplan los requisitos a preparar la documentación y presentar su solicitud, ya que, al ser por sorteo, todos tienen las mismas oportunidades.

Requisitos para la solicitud

Los interesados deberán cumplir una serie de requisitos obligatorios para optar a la adjudicación, que se realizará mediante sorteo entre los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos. El solicitante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) con un mínimo de un año de antigüedad antes de la finalización del plazo para presentar la solicitud.

Además, todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia deben ser de nacionalidad española o tener residencia legal en España, y el solicitante debe estar empadronado en el municipio de Ibiza con una antigüedad mínima de diez años continuados e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Es imprescindible que ni el solicitante ni ningún miembro de la unidad familiar o de convivencia sea propietario de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en todo el territorio nacional, salvo en casos justificados, como separaciones, divorcios u otras causas debidamente acreditadas.

El solicitante y los miembros de su unidad familiar también deberán estar al corriente del pago de sus deudas con el Ayuntamiento de Ibiza, con la Seguridad Social y con las obligaciones tributarias ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB).

Viviendas en alquiler. / A.D.E.

Además, existen requisitos específicos según la composición y los ingresos de las unidades familiares para cada tipo de vivienda disponible:

Contingente 1 (Lotes 1 y 2): Para familias de 3 a 4 miembros, con un máximo de dos mayores de edad. Los ingresos anuales deben ser superiores a 14.400 euros (12 pagas) y no superar los 36.000 euros.

Para familias de 3 a 4 miembros, con un máximo de dos mayores de edad. Los ingresos anuales deben ser superiores a 14.400 euros (12 pagas) y no superar los 36.000 euros. Contingente 2 (Lote 3): Para familias monoparentales, con un máximo de dos miembros, uno de los cuales puede ser mayor de edad. Los ingresos anuales deben estar entre 14.400 euros y 28.800 euros.

Para familias monoparentales, con un máximo de dos miembros, uno de los cuales puede ser mayor de edad. Los ingresos anuales deben estar entre 14.400 euros y 28.800 euros. Contingente 3 (Lotes 4 a 7): Para miembros menores de 35 años al finalizar el plazo de solicitud, con una unidad familiar o de convivencia de 1 a 2 personas. Los ingresos deben ser entre 14.400 euros y 36.000 euros.

Plazo de solicitudes

Los interesados podrán presentar las solicitudes y la documentación requerida desde este viernes 17 de abril hasta el día 30 de abril inclusive. Las solicitudes se pueden presentar de forma presencial en las Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Ibiza, en la calle Canarias, 35, Edificio CETIS, o de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es/info.0) con certificado digital, DNI electrónico, clave PIN o clave permanente.

Para obtener más información sobre la documentación a presentar y consultar las bases completas de la convocatoria, los interesados pueden acceder al Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) y a la web municipal eivissa.es.