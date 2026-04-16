Santa Eulària abre la preinscripción para sus Escuelas de Verano 2026

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu abrirá del 28 de abril al 5 de mayo el plazo de preinscripción para las Escuelas de Verano 2026, que podrá realizarse de forma online a través de la web de Cultura y Juventud del Consistorio. El calendario se adelanta una semana respecto a ediciones anteriores.

Las escuelas están dirigidas a niños nacidos entre 2014 y 2022 y tienen como objetivo facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares, además de ofrecer un programa de actividades lúdicas, deportivas y educativas.

Toda la información sobre la Escuela de Verano / A.S.E.

El número de plazas será limitado y tendrán prioridad los menores empadronados en el municipio. En caso de quedar vacantes, podrán acceder también no empadronados escolarizados en centros públicos del municipio, por orden de inscripción.

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios, como los CEIP Santa Gertrudis y Puig d'en Valls, organizados por el Ayuntamiento, así como en el CEIP Venda d'Arabí, el IES Quartó del Rei y las instalaciones deportivas municipales, gestionados por la SCR Peña Deportiva.

El programa se desarrollará del 1 de julio al 31 de agosto, con opción de ampliar en junio del 22 al 30 y septiembre del 1 al 9 en instalaciones deportivas municipales. El horario general será de 9 a 14.30 horas, con servicios opcionales de matinera 7.45 a 9 horas, y de comedor o tupper 14 a 16 horas.

Como novedad, este año los descuentos también se aplicarán a los servicios extra de matinera y comedor. Estas bonificaciones estarán dirigidas a familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad o al segundo miembro inscrito de una misma familia, entre otros casos.

Además, se ofrecerán plazas con monitores especializados para menores con discapacidad certificada, aunque con disponibilidad limitada.

El proceso continuará con la publicación de la lista provisional el 11 de mayo, el periodo de pago y entrega de documentación del 13 al 18 de mayo y la lista definitiva el 25 de mayo. Toda la información sobre documentación, precios, descuentos y servicios puede consultarse en la web municipal habilitada.