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Sant Josep retira la mítica casita de madera de ses Salinas de Ibiza

La construcción, ubicada en dominio público sin permiso, fue retirada por el Ayuntamiento de Sant Josep para recuperar los espacios naturales de ses Salines

La casita de madera ubicada cerca de la orilla de ses Salines

La casita de madera ubicada cerca de la orilla de ses Salines / A.S.J.

Redacción Digital

El Ayuntamiento de Sant Josep ha completado la retirada de una antigua caseta situada en la platja de ses Salines, una actuación llevada a cabo entre el 9 y el 11 de abril que ha permitido despejar por completo la zona y eliminar una estructura en estado de degradación que afectaba al entorno protegido.

Según explica el Consistorio en un comunicado, la construcción se encontraba en dominio público sin autorización y presentaba un estado de conservación muy deficiente, lo que la convertía en un elemento potencialmente peligroso.

Retirada de la caseta.

Retirada de la caseta. / A.S.J.

Pese a que la situación había sido trasladada a las administraciones competentes, finalmente ha sido el propio Ayuntamiento el que ha asumido tanto el coste como la ejecución de los trabajos de retirada y gestión.

Para llevar a cabo la intervención se ha contado con un equipo integrado por un especialista en jardinería y operarios de apoyo, además del uso de maquinaria pesada, en concreto un camión pulpo, para la retirada y traslado de los materiales.

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El Consistorio señala que con esta actuación "refuerza su compromiso con la conservación del litoral y la recuperación de los espacios naturales del municipio para el disfrute de toda la ciudadanía".

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