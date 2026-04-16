Transporte aéreo
Ryanair ofrece este verano más asientos en Ibiza: 33 rutas y 226 frecuencias semanales
La aerolínea presenta su programación de verano de 2026 en Baleares
EFE
La aerolínea Ryanair ha presentado su programación de verano de 2026 en Baleares, que incluye un aumento de capacidad en Ibiza, con el fin de reforzar la conectividad del archipiélago. Desde Ibiza, Ryanair operará 33 rutas y 226 frecuencias semanales, lo que supone un incremento de capacidad del 8 % y el refuerzo de conexiones con ciudades como Londres, Marsella o Roma.
Además, la compañía con sede central en Dublín operará 79 rutas desde Palma, entre ellas tres nuevas conexiones con Friedrichshafen (Alemania), Gdansk (Polonia) y Malta, además de incrementar frecuencias hacia destinos como Nápoles, Varsovia o Zagreb, ha detallado la entidad este jueves en una nota. En total, ofrecerá 715 vuelos semanales desde el aeropuerto mallorquín, lo que supone un crecimiento del 2 % respecto al año anterior, con el apoyo de una flota de 16 aviones con base en la isla.
Por su parte, Menorca contará con 18 rutas y 90 vuelos semanales, por lo que se mantendrán los enlaces con la península y distintos destinos europeos.
Ryanair exige la reducción de tasas aeroportuarias
La compañía, que ha defendido su apuesta por las rutas con Baleares, ha denunciado que el sector turístico español se encuentra en una encrucijada ante la propuesta de la gestora Aena de aumentar las tasas un 21 % en cinco años.
"España necesita instalaciones de costes bajos y precios competitivos para atraer la inversión y el crecimiento de las aerolíneas. Sin embargo, Aena solo ofrece infraestructuras de lujo y tasas excesivas que socavan la competitividad del país", ha lamentado la aerolínea.
De esta manera, Ryanair ha trasladado su rechazo hacia "estas políticas enormemente perjudiciales, que solo benefician al monopolio de Aena", y ha pedido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Ministerio de Transportes que reduzcan las tasas aeroportuarias y protejan la conectividad, el turismo y el empleo en el país.
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