Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes fin de semanaBaño de pago CetisSanción entrenadorRegularización migrantes
instagramlinkedin

Vídeo

El robo de colmenas en Portinatx pone en riesgo la abeja autóctona de Ibiza

La Asociación de Apicultores de Ibiza trata aún de asimilar el duro golpe sufrido este fin de semana en una de sus colonias clave

Vídeo sobre el robo de colmenas en Portinatx.

Vídeo sobre el robo de colmenas en Portinatx.

Sergio G. Cañizares

Redacción Digital

Ibiza

La desaparición de once colmenas y trece núcleos de abeja autóctona en Portinatx ha puesto en alerta a los apicultores de Ibiza. Denuncian que se trata de un robo planificado que no solo causa pérdidas materiales, sino que amenaza un proyecto de ocho años para recuperar una especie clave para la biodiversidad de la isla.

La Asociación de Apicultores de Ibiza trata aún de asimilar el duro golpe sufrido este fin de semana en una de sus colonias clave. Según explica el presidente de la asociación, Vicent Marí, no se trata de un robo cualquiera. “Fue una intervención deliberada y realizada por uno o varios profesionales del oficio”, asegura. Los responsables sustrajeron las colmenas con cría y miel, sustituyéndolas por cuadros vacíos de cera, lo que agrava aún más el daño a la colonia.

Noticias relacionadas y más

El robo ya ha sido denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza, que mantiene abierta la investigación.

TEMAS

  1. Un recorrido por los apellidos más habituales de Ibiza
  2. En estado crítico una ciclista tras chocar con un coche en Ibiza
  3. Vecinos del barrio sa Real se oponen al 'parking' en el bulevar Abel Matutes: «Todos queremos zonas peatonales y reducir el tráfico rodado en la ciudad, pero no a costa de nuestra calidad de vida»
  4. Venta exprés' de un piso de tres habitaciones en Ibiza por 308.700 euros: así funciona esta subasta privada
  5. Extranjeros en Ibiza: requisitos para la regularización extraordinaria, plazos para presentar la solicitud y cómo y dónde hacerlo
  6. Los pescados de Ibiza 'menos valorados en restaurantes', estrellas de la Fira del Peix i del Marisc de Sant Antoni
  7. Multan con mil euros a los dueños de un local de Ibiza por no limpiar un grafiti
  8. El baño público del Cetis en Ibiza pasa a ser de pago

El robo de colmenas en Portinatx pone en riesgo la abeja autóctona de Ibiza

El robo de colmenas en Portinatx pone en riesgo la abeja autóctona de Ibiza

El PSOE de Ibiza insiste en reclamar un 'parking' subterráneo bajo la E-10 en vez del "despropósito" del "macroaparcamiento" proyectado en sa Real

El PSOE de Ibiza insiste en reclamar un 'parking' subterráneo bajo la E-10 en vez del "despropósito" del "macroaparcamiento" proyectado en sa Real

Lección de 'ballet' al aire libre en Ibiza para celebrar el Día Internacional de la Danza

Lección de 'ballet' al aire libre en Ibiza para celebrar el Día Internacional de la Danza

Arranca el reflotamiento del yate incendiado en el puerto de Ibiza: más de 1.600 kilos de restos retirados

Siete viviendas protegidas de Ibiza, en alquiler asequible, entre 200 y 460 euros mensuales: así puedes solicitarlas

Siete viviendas protegidas de Ibiza, en alquiler asequible, entre 200 y 460 euros mensuales: así puedes solicitarlas

Un total de 16 discotecas de Ibiza compiten por entrar en la lista The World's 100 Best Clubs 2026

Un total de 16 discotecas de Ibiza compiten por entrar en la lista The World's 100 Best Clubs 2026

La niebla se come el mar en el faro de la Mola: un vecino de Formentera captura esta espectacular imagen

La niebla se come el mar en el faro de la Mola: un vecino de Formentera captura esta espectacular imagen

Nace Ibiza Makers, una comunidad de fabricación digital

Nace Ibiza Makers, una comunidad de fabricación digital
Tracking Pixel Contents