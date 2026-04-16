El robo de colmenas en Portinatx pone en riesgo la abeja autóctona de Ibiza

La desaparición de once colmenas y trece núcleos de abeja autóctona en Portinatx ha puesto en alerta a los apicultores de Ibiza. Denuncian que se trata de un robo planificado que no solo causa pérdidas materiales, sino que amenaza un proyecto de ocho años para recuperar una especie clave para la biodiversidad de la isla.

La Asociación de Apicultores de Ibiza trata aún de asimilar el duro golpe sufrido este fin de semana en una de sus colonias clave. Según explica el presidente de la asociación, Vicent Marí, no se trata de un robo cualquiera. “Fue una intervención deliberada y realizada por uno o varios profesionales del oficio”, asegura. Los responsables sustrajeron las colmenas con cría y miel, sustituyéndolas por cuadros vacíos de cera, lo que agrava aún más el daño a la colonia.

El robo ya ha sido denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza, que mantiene abierta la investigación.