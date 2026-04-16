Medio ambiente
Sant Josep retira la casita de madera ilegal de ses Salines de Ibiza
La construcción, ubicada en dominio público sin permiso, estaba degradada y afectaba al entorno protegido
El Ayuntamiento de Sant Josep ha completado la retirada de una antigua caseta situada en la platja de ses Salines, una actuación llevada a cabo entre el 9 y el 11 de abril que ha permitido despejar por completo la zona y eliminar una estructura en estado de degradación que afectaba al entorno protegido.
Según explica el Consistorio en un comunicado, la construcción se encontraba en dominio público sin autorización y presentaba un estado de conservación muy deficiente, lo que la convertía en un elemento potencialmente peligroso.
Pese a que la situación había sido trasladada a las administraciones competentes, finalmente ha sido el propio Ayuntamiento el que ha asumido tanto el coste como la ejecución de los trabajos de retirada de la caseta y gestión de sus restos.
Para llevar a cabo la intervención se ha contado con un equipo integrado por un especialista en jardinería y operarios de apoyo, además del uso de maquinaria pesada, en concreto un camión pulpo, para la retirada y traslado de los materiales.
El Consistorio señala que con esta actuación "refuerza su compromiso con la conservación del litoral y la recuperación de los espacios naturales del municipio para el disfrute de toda la ciudadanía".
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