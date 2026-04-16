El PSOE de Ibiza insiste en reclamar un 'parking' subterráneo bajo la E-10 en vez del "despropósito" del "macroaparcamiento" proyectado en sa Real

El PSOE en el Ayuntamiento de Ibiza ha arremetido este jueves contra el equipo de gobierno municipal por su intención de construir un aparcamiento en el bulevar Abel Matutes, repartido en plantas subterráneas y en un bloque en superficie, al que tacha de "despropósito" y que este martes recibió el rechazo de los vecinos de la zona en una reunión informativa. A raíz de esta oposición vecinal, ante la que el Consistorio ha anunciado que revisará el proyecto, los socialistas reclaman la dimisión de la concejala de Obras, Blanca Hernández, por una "gestión deficiente" que "improvisa sin planificar ni comunicarse con la ciudadanía".

Los concejales socialistas Carmen Boned, Pep Tur y Jordi Salewski han comparecido en el parque Joan Marí Cardona, donde se debe excavar el terreno para crear las plantas subterráneas del aparcamiento, para advertir de que las obras inicialmente previstas implican la tala de un centenar de árboles. "En todas las ciudades se habla de renaturalizar por el cambio climático y el aumento de las temperaturas, pero aquí se arrasará con los árboles para cubrirlo con una plaza dura", lamenta Salewski.

Por su parte, Boned ha acusado a Blanca Hernández de quedarse de perfil ante el rechazo vecinal del proyecto, ya que en el encuentro celebrado esta semana en sa Colomina rehusó intervenir. La edil socialista critica que el equipo de gobierno ha desarrollado el proyecto del parking "a escondidas", ya que convocó esta consulta con los residentes del barrio cuando ya estaba cerrada su planificación.

"No informaron a la ciudadanía [previamente], porque convocaron una junta de gobierno local el 26 de febrero para pedir al Govern balear la declaración de proyecto de especial interés estratégico para agilizar la construcción del aparcamiento", señala Boned. "Convocan la reunión [con los vecinos] cuando les estalla el problema en la cara, pero llevaron el anteproyecto a una junta de gobierno local sin que hubieran anunciado en la campaña electoral que iban a levantar todo el barrio de sa Real para poner aparcamientos", apostilla Pep Tur.

Recuperar el proyecto de la E-10

Frente al "despropósito del macroaparcamiento en sa Real", como lo califican, los socialistas quieren que se recupere su plan para construir un aparcamiento subterráneo aprovechando la remodelación de la E-10 (el primer cinturón de ronda de Vila), una actuación que, en la anterior legislatura, "ya se habló con el Govern balear y fue aceptada por el Consell de Vicent Marí".

Esta alternativa evitaría que los vehículos entraran a la ciudad para estacionar y que el entorno del bulevar Abel Matutes "se levante durante dos años para llenarse de polvo y humo". En este sentido, han recordado que ya existen dos aparcamientos cercanos, el del Cetis y el de es Pratet, con lo que esta zona "se convertiría en un barrio de coches y parkings".

Tur también ha acusado al alcalde de ocultar información sobre el aumento del tráfico que padecería sa Real con este aparcamiento: "En la reunión con los vecinos, aseguró que el parking solo tendría una entrada y salida por la E-10, pero el ingeniero del proyecto tuvo que aclarar que también habrá accesos por las calles Fra Vicent Nicolau y Abad y Lasierra".

Además, los socialistas reclaman que el Ayuntamiento de Ibiza retome las actuaciones que planificó el anterior equipo de gobierno socialista para construir la escuela municipal de música y un auditorio en la parcela donde el proyecto actual preveía levantar un edificio de aparcamientos y locales comerciales.

El PSOE de Vila también ha avanzado que participará en la campaña vecinal de recogida de firmas contra el "macroaparcamiento" del bulevar Abel Matutes, que comienza el próximo lunes en el parque Joan Marí Cardona.