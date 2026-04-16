Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes fin de semanaBaño de pago CetisSanción entrenadorRegularización migrantes
instagramlinkedin

Gastronomía

Una conocida marca de chocolate lanza un bote inspirado en Ibiza con Dalt Vila como protagonista

Hay 17 botes diferentes con ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad

Detalle de la Catedral y parte de las murallas de Eivissa. | M. SASTRE

Detalle de la Catedral y parte de las murallas de Eivissa. | M. SASTRE

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Ibiza vuelve a ser fuente de inspiración, esta vez fuera del turismo o la música. Nutella ha lanzado una nueva edición de sus emblemáticos botes inspirados en ciudades españolas, y entre las 17 destaca Ibiza con un diseño dedicado a uno de sus lugares más icónicos: Dalt Vila.

La colección forma parte de una serie especial en la que también aparecen otras ciudades como Sevilla, Badajoz, Huesca o León, cada una representada a través de su patrimonio más característico.

Dalt Vila, el corazón histórico de Ibiza

El diseño del bote dedicado a Ibiza está inspirado en Dalt Vila, el recinto amurallado de la ciudad construido principalmente a partir del siglo XVI con fines defensivos.

Sus murallas, baluartes y calles empedradas son un reflejo de la arquitectura militar de la época, pensada para proteger la ciudad y adaptarse al terreno. Hoy, este enclave permite recorrer distintos niveles de la antigua Ibiza, en un entorno donde la historia y el mar Mediterráneo se encuentran en un mismo paisaje.

El bote de Nutella inspirado en Ibiza

El bote de Nutella inspirado en Ibiza / DI

Patrimonio de la Humanidad con vistas al Mediterráneo

Desde la parte más alta de Dalt Vila se obtienen vistas panorámicas del puerto y del mar, una de las imágenes más reconocibles de la isla. Su valor histórico y arquitectónico ha hecho que este conjunto esté declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Noticias relacionadas y más

Ibiza entre las ciudades protagonistas

La inclusión de Ibiza en esta colección sitúa a la isla junto a otras ciudades españolas de gran peso cultural, reforzando su imagen no solo como destino turístico, sino también como referente patrimonial.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un recorrido por los apellidos más habituales de Ibiza
  2. En estado crítico una ciclista tras chocar con un coche en Ibiza
  3. Vecinos del barrio sa Real se oponen al 'parking' en el bulevar Abel Matutes: «Todos queremos zonas peatonales y reducir el tráfico rodado en la ciudad, pero no a costa de nuestra calidad de vida»
  4. Venta exprés' de un piso de tres habitaciones en Ibiza por 308.700 euros: así funciona esta subasta privada
  5. Los pescados de Ibiza 'menos valorados en restaurantes', estrellas de la Fira del Peix i del Marisc de Sant Antoni
  6. Multan con mil euros a los dueños de un local de Ibiza por no limpiar un grafiti
  7. La Consolación se transforma en una galería de arte de Ibiza durante cuatro días
  8. El club del entrenador que le tiró una botella a un árbitro en Ibiza: 'Estamos a muerte con él. No es una persona violenta, está muy jodido

El PSOE de Ibiza insiste en reclamar un 'parking' subterráneo bajo la E-10 en vez del "despropósito" del "macroaparcamiento" proyectado en sa Real

El PSOE de Ibiza insiste en reclamar un 'parking' subterráneo bajo la E-10 en vez del "despropósito" del "macroaparcamiento" proyectado en sa Real

Una conocida marca de chocolate lanza un bote inspirado en Ibiza con Dalt Vila como protagonista

Una conocida marca de chocolate lanza un bote inspirado en Ibiza con Dalt Vila como protagonista

Estos son todos los planes de la Fira Rural de Fruitera en Ibiza

Estos son todos los planes de la Fira Rural de Fruitera en Ibiza

Los hermanos Marí, del Grupo de Empresas Alonso Marí de Ibiza, premio a la diversificación

La Fira Rural de Fruitera vuelve a Ibiza: artesanía local, maquinaria agrícola y animales autóctonos

La Fira Rural de Fruitera vuelve a Ibiza: artesanía local, maquinaria agrícola y animales autóctonos

Aprender a hacer pan payés en Ibiza: Sant Joan organiza un taller de pan, cocas y 'crostes'

Aprender a hacer pan payés en Ibiza: Sant Joan organiza un taller de pan, cocas y 'crostes'

Ibiza Rocks sacude la isla con su nuevo 'Pool Club': camas balinesas sin consumo mínimo

Ibiza Rocks sacude la isla con su nuevo 'Pool Club': camas balinesas sin consumo mínimo

Sant Josep retira la casita de madera ilegal de ses Salines de Ibiza

Tracking Pixel Contents