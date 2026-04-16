Una conocida marca de chocolate lanza un bote inspirado en Ibiza con Dalt Vila como protagonista

Ibiza vuelve a ser fuente de inspiración, esta vez fuera del turismo o la música. Nutella ha lanzado una nueva edición de sus emblemáticos botes inspirados en ciudades españolas, y entre las 17 destaca Ibiza con un diseño dedicado a uno de sus lugares más icónicos: Dalt Vila.

La colección forma parte de una serie especial en la que también aparecen otras ciudades como Sevilla, Badajoz, Huesca o León, cada una representada a través de su patrimonio más característico.

Dalt Vila, el corazón histórico de Ibiza

El diseño del bote dedicado a Ibiza está inspirado en Dalt Vila, el recinto amurallado de la ciudad construido principalmente a partir del siglo XVI con fines defensivos.

Sus murallas, baluartes y calles empedradas son un reflejo de la arquitectura militar de la época, pensada para proteger la ciudad y adaptarse al terreno. Hoy, este enclave permite recorrer distintos niveles de la antigua Ibiza, en un entorno donde la historia y el mar Mediterráneo se encuentran en un mismo paisaje.

El bote de Nutella inspirado en Ibiza / DI

Patrimonio de la Humanidad con vistas al Mediterráneo

Desde la parte más alta de Dalt Vila se obtienen vistas panorámicas del puerto y del mar, una de las imágenes más reconocibles de la isla. Su valor histórico y arquitectónico ha hecho que este conjunto esté declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Ibiza entre las ciudades protagonistas

La inclusión de Ibiza en esta colección sitúa a la isla junto a otras ciudades españolas de gran peso cultural, reforzando su imagen no solo como destino turístico, sino también como referente patrimonial.