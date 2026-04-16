Ned Irving, hijo de Clifford Irving y Edith Sommer, debuta como artista en Ibiza

Ned Irving, nacido John Edmond Irving (Barcelona, 1968) y conocido familiarmente como Nedsky, se inició en el mundo de la fotografía con apenas 16 años. Su primera cámara, cuenta, se la regaló su padre, el novelista Clifford Irving, autor de ‘Fake!’, la biografía del famoso falsificador de arte Elmyr de Hory, y de la falsa autobiografía del multimillonario americano Howard Hughes.

«Me llevaba la cámara a todas partes e iba fotografiando todo aquello que me inspiraba», explica pocos días antes de debutar como artista en Ibiza, la isla que fue su hogar desde que era un bebé hasta los 15 años. Su primera exposición se titula ‘Under The Surface’ (‘Bajo la superficie’) y se inaugurará el 21 de abril a las 17 horas en Olas Gallery, en Santa Eulària.

«La fotografía empezó siendo un hobby hasta que hace 20 años me la empecé a tomar más en serio, aunque hasta ahora no me había planteado mostrar mi trabajo al público», explica este licenciado en Música por el Instituto de las Artes de California que trabaja desde hace décadas como locutor en inglés de grandes compañías internacionales como Mercedes, Siemens o Lufthansa.

Quien le animó a dar el paso de exponer, comenta, fue un curador de arte de Berlín llamado Christian Kneisel, que conocía a sus progenitores. «Nos encontramos en Sant Carles en enero de 2025, le mostré mi obra y me dijo que en los casi 40 años que llevaba en su profesión no había visto nada igual. Mi trabajo le pareció diferente e increíblemente interesante», afirma el artista, que últimamente vive a caballo entre Berlín y Ibiza.

Irving reconoce que otra motivación para empezar a mostrar su obra fotográfica al mundo es la de «buscar un plan B» para su futuro, ya que desde hace año y medio ha notado que las ofertas laborales como locutor van disminuyendo debido a la irrupción de la Inteligencia Artificial.

Tras darle vueltas a la sugerencia de Kneisel, el año pasado se puso manos a la obra y comenzó a recorrer las salas de exposiciones de la isla hasta llegar a Sofía Gómez Fonzo, la propietaria de Olas Gallery, que en cuanto vio el catálogo con sus trabajos, le propuso exponer en su espacio.

Así nació ‘Under The Surface’, una muestra que reunirá seis fotografías de Ned Irving en las que el agua de las costas de Ibiza es el elemento protagonista.

‘Gold Whisper’, una de las obras de Ned Irving que se podrá ver en la muestra ‘Under The Surface’. / SOFÍA GÓMEZ FONZO

El mar ibicenco

«Todas las obras que expondré las hice en la isla el año pasado, en la playa de Santa Eulària, en Cala Mestella y en ses Salines», detalla el fotógrafo autodidacta. Como se puede comprobar al contemplar su trabajo, siente fascinación por los efectos de la luz y el viento sobre la superficie y el fondo del mar en constante movimiento y por las imágenes efímeras que ese juego produce, que navegan entre la realidad y la abstracción. «Esto solo lo puedes ver si paras el tiempo con una cámara», apunta mostrando las fotos de su catálogo, algunas fruto de horas de espera hasta capturar el momento preciso.

«A través de su proceso, múltiples exposiciones y perspectivas superpuestas se funden en composiciones fluidas que evocan más la pintura que la fotografía tradicional», señala la comisaria, Sofía Gómez Fonzo, en el texto de la muestra.

Ned Irving lleva explorando las posibilidades artísticas que le ofrece el agua y ese «diálogo continuo entre superficie y profundidad y quietud y movimiento» desde 2007. Primero fue en los lagos alemanes, recogiendo también los reflejos de las figuras humanas, después también en Ibiza, el lugar que siente su hogar. Sus influencias artísticas, explica, son la pintura impresionista y, más recientemente, la obra del artista alemán Gerhard Richter.

‘Under The Surface’ se podrá visitar en Olas Gallery hasta el 23 de mayo, de martes a sábado, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.