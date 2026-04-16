Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
De las fiestas de Sant Jordi a la Feria Andaluza pasando por la Fira del Peix i el Marisc
Las fiestas de Sant Jordi cumplen su segundo fin de semana y este viernes tendrán su pregón, al que seguirá un concierto de Projecte Mut y Groove Garage. Además, las actividades se prolongan hasta el domingo, para todos los gustos.
Y su fiesta también celebra la comunidad andaluza de la isla. La Feria Andaluza se enciende el viernes en el aparcamiento de Sa Joveria y se prolongará hasta el domingo con música, baile y mucha juerga.
Una de las citas importantes del fin de semana es el congreso de Sant Josep és Foto, que reunirá durante cuatro días en es Caló de s’Oli a grandes fotógrafos para dar a conocer su trabajo.
Y otra la Fira del Peix i el Marisc d’Eivissa, que llenará el sábado el Passeig de la Mar de Sant Antoni de la mejor gastronomía de la isla.
La música destaca también en el programa, con conciertos como el de Sanguijuelas del Guadiana el jueves en Las Dalias, y el domingo el de solistas de la Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa, el dedicado a Los Bridgerton en el Teatro Pereyra, o el espectáculo ‘Operetta’, en el Palacio de Congresos de Santa Eulària.
Además hay conferencias, cine, humor, encuentros solidarios, excursiones y varias presentaciones de libros, que se acerca Sant Jordi…
JUEVES 16 DE ABRIL
Fiestas de Sant Jordi
- 20 horas: Finales del campeonato de cau, en el restaurante Es Timbal.
Música
Sanguijuelas del Guadiana: Rock con raíces y folclore extremeño. 20 horas. Las Dalias Garden. Precio desde 25 euros.
The Rosemary Family. Flamenco, funky, rock y rumba. 19 horas. Can Jordi.
Azahar López. Versiones a voz y guitarra. 20 horas. Cas Costas.
Eco y Raíz. Folk y latina. 20 horas. Why Not.
Los del Varadero. Pop y rumba. 20 horas. Bar Tribu.
Swingin Tonic: '5º aniversario y presentación de videoclip’. Jazz, swing y música en directo. 20 horas. Bar Anita, Sant Carles.
Educación
‘Xerrades per a famílies i docents’. ‘És només l’adolescència... o cal preocupar-se? Acompanyament i detecció de senyals d’alerta de salut mental’, con Roger Ballescà, psicólogo, terapeuta y coordinador del Área de Salud Mental Infantil y Juvenil del Hospital Fundació Hospitalàries Martorell. En la sala polivalenta del centro de día de Formentera a las 17 horas. Imprescindible reservar.
‘El cau de les sargantanes’: Lectura sensorial y juegos literarios para familias con niños de 3 a 6 años. 17.30 horas. Biblioteca de Cala de Bou. Inscripción previa.
Sant Josep és Foto
Auditori Caló de s’Oli
- 18.30 horas: Acreditaciones.
- 19.30 horas: Gala inaugural con Vicent Roig Tur, Carlos Domenech, Joan F. Ribas y José Juan Gonzálvez.
- 20 horas: ‘La memoria del agua’, Isabel Muñoz.
Cine
‘Tres adioses’. De Isabel Coixet (Italia, 2025). Ciclo ‘Anem al cine’ VOSE. 20.30 horas en Multicines Eivissa.
Humor
Alex Gonzalo: ‘La kokotxa’. Monólogo dentro del ciclo ‘Noches de Kokomedia’. 22 horas. Apertura de puertas a las 21 horas.
Libros
‘El camí de ca teva’: De Neus Costa Mayans. Presentación del libro, con Raquel Guasch y actuación de Mon&MarCel. Intervendrán la autora y el editor. 20.15 horas. Biblioteca Municipal d’Eivissa (Can Ventosa).
VIERNES 17 DE ABRIL
Fiestas de Sant Jordi
- 18 horas: IV Trobada de Risoterapia, con Guisante, en el centro de mayores.
- 20 horas: Pregón de fiestas, a cargo de Toni de Can Ros, con participación del Grup Folklòric Sant Jordi, concierto de Projecte Mut y de Groove Garage, en la plaza
Feria Andaluza de Eivissa
- 20.30 horas: Inauguración y encendido de luces.
- 21 horas: Los del Varadero.
- 22 horas: Verónica San Juan.
- 23 horas: Las Carlotas y Cintia Merino.
- 0 horas: Ésta me la sé.
Sant Josep és Foto
Auditori Caló de s’Oli
- 10 a 13.30 horas: Recorrido fotográfico con Gonzalo Azumendi.
- 16 horas: Judith Prat.
- 17.15 horas: ‘Proyecto voyeur: Éxitus’, Marina Cánovas (BAL·12).
- 18 horas: ‘21 Year of Photographing Shoes’, Gypsy Westwood.
- 18.45 horas: ‘Love after Love: archivo afectivo de nuestro tiempo’, Marta Soul.
- 19.45 horas: ‘Universo Azumendi. El oficio de fotografiar el mundo’, Gonzalo Azumendi.
Libros
‘Intervenciones arqueológicas en el aeropuerto de Ibiza’. A las 18 horas en el salón de actos del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.
‘Parlem de sa barca de Formentera’: Presentación del libro de Xicu Castelló. Actos del Homenaje a la República de Formentera . 19.30 horas. Sala de plenos del Consell Insular de Formentera.
‘El cançoner de Can Pere Mosson’: De Joana Tur Planells e Isidor Marí Mayans. Con Toni Manonelles. Intervendrán la concejala de Cultura. Carmen Domínguez, el presidente del IEE. Marià Mayans. y los dos autores. 19 horas. Biblioteca de Can Ventosa.
‘Ibiza Cuántica’: Presentación del libro de Edward H. Peterson. Firma solidaria de libros en beneficio de AFAEF. 18 a 20 horas. Sa Nostra Sala de Eivissa.
Cine
‘La zona de interés’: Jonathan Glazer, 2023. Proyección en versión original subtitulada en español. 20 horas. Can Jeroni. Entrada libre hasta completar aforo.
‘Él’: Luis Buñuel (México, 1953). V.O.E. Con invitado Luis Orozco. Ciclo Cinefórum de la UIB. 18.30 horas. Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera.
Infantil
‘La fantástica llegenda de Santa Jordina’: Cuentacuentos con Laura Mandarina dirigido a público infantil. 17 horas. Biblioteca de Sant Josep.
Educación
‘I si els traïm de la bombolla?’: Charla educativa con Lucía Herranz sobre sobreprotección y desarrollo de la autonomía en niños y jóvenes. 19 horas. Escola Municipal de Música de Sant Joan de Labritja. Acceso gratuito hasta completar aforo.
SÁBADO 18 DE ABRIL
Fiestas de Sant Jordi
- 9 horas: Entrenamiento puntuable del campeonato de Ibiza Compak Sporting, en el Coll des Jondal.
- 10 horas: Caminata, ruta de 5 km, con salida desde Ara Anam.
- 19.30 horas: Taller de bachata con David y Gabriela, en la plaza de Sant Jordi.
- 20.30 horas: Acto social para bailar bachata-salsa 50-50, en la plaza de Sant Jordi.
Feria Andaluza de Eivissa
- 20 horas: Academia de baile Teresa Rojas.
- 21.30 horas: Soniquete.
- 23 horas: ‘La sevillana y la copla’, Jonathan Santiago y Manuel Berraquero.
- 0.30 horas: Que me quiten lo bailao.
Patrimonio
Visita teatralizada a Dalt Vila. Ruta con actores para conocer el casco antiguo. Desde las 19 horas en el Portal de ses Taules.
Gastronomía
‘Fira del Peix i del Marisc d’Eivissa’: Evento gastronómico centrado en el producto local y la tradición marinera, con tapas, arroces populares, música y ambiente festivo. 11.30 horas. Passeig de la Mar, puerto de Sant Antoni de Portmany.
Tradición
Taller de cançó tradicional. Con motivo de la muestra ’El cançoner de les Pitiüses. 12 horas. Faro de la Mola de Formentera.
‘IX Jornada Pagesa’: Jornada popular con frita de porc, sobrasada, ball pagès, batucada, juegos y rifa. 11.30 horas. CEIP Can Coix. Precio: 1 euro.
Sant Josep és Foto
Auditori Caló de s’Oli
- 10 a 13.30 horas: Recorrido fotográfico con Gonzalo Azumendi, Sa Caleta, Sant Josep y Can Jeroni.
- 15.15 horas: ‘Adobar’, Alba H. Massanet (BAL·24).
- 15.45 horas: Proyección de vídeo de los primeros trabajos del fotógrafo, Lluís Real.
- 16.15 horas: Ai Futaki.
- 17 horas: ‘La identidad perdida de los ibicencos’, Joan Costa.
- 17.30 horas: ‘A Landscape Photographer’s Story’, Joe Cornish.
- 19 horas: ‘El oficio de mirar y el compromiso con la realidad’, Emilio Morenatti.
- 21.15 horas: Evento exterior.
Fiesta
Spring Festival 2026. Día en familia. Actividades y juegos infantiles, talleres, desfile de moda, exhibición de gimnasia, DJs y actuaciones en directo. A beneficio de Apneef. De 11 a 18 horas en O Beach Ibiza de Sant Antoni.
Música
Eco y Raíz. Folk y latina con Émilie Dreyer y Yan Adrover. 11.30 horas. Mercat de Sant Josep.
Bluesmàfia. Blues y rock and roll. 13 horas. Can Jordi Blues Station.
IBZ Samba. Bossa nova y música latina. 16.30 horas. Rosana’s.
Libros
‘Los Crímenes del Día de Todos los Santos’: De Héctor Escandell y Vicente Torres. Presentación del libro a cargo de Antonio Viñarás y Francisca Salvadó. Intervendrán Héctor Escandell y la editora Neus Escandell. 12 horas en Sa Nostra Sala, calle Aragón, 17, Eivissa.
Medio Ambiente
‘Sábados en Juntos Farm’. Desayunos y almuerzos, visitas guiadas, workshops, actividades infantiles, charlas. De 19 a 16 horas en Juntos Farm de Santa Gertrudis.
Excursiones
Salida del Grup de Coneixement del Medi del IEE a Atzaró. 10 horas. Punto de encuentro: aparcamiento junto al campo de fútbol de Santa Eulària. Organiza: Institut d’Estudis Eivissencs.
DOMINGO 19 DE ABRIL
Fiestas de Sant Jordi
- 9 horas: Tirada oficial puntuable del campeonato de Ibiza Compak Sporting, en el Coll des Jondal.
- 10 horas: Excursión por el valle de Rafal Trobat, con salida desde la puerta del Club de Campo.
- 10.30 horas: X Abierto de Ajedrez Fiestas de Sant Jordi, en el Casal Xerinola.
- 14 horas: Comida benéfica de Manos Unidas, en la plaza de la iglesia de Sant Jordi y exposición de motos clásicas, al lado de la iglesia.
- 18 horas: Teatro ‘Viatge regalat’, a cargo del Grup de Teatre des Cubells, en el CEIP Sant Jordi.
Fiestas de Sant Vicent
- 18.30 horas: ‘Ballada popular de ball pagès’, a cargo de la Colla de Labritja, en es Pou des Baladre.
Feria Andaluza de Eivissa
- 16 horas: Cuadro flamenco Puro Ibiza.
- 17.30 horas: Ibossim.
Solidaridad
Festival a beneficio de Aspanob. Chocolatada popular, actuaciones de baile, deporte y magia y, a las 14 horas, arroz de matanzas con pan y bebida (vino o agua). Rifas, talleres infantiles, juegos populares. De 10.30 a 17 horas en el Passeig de ses Fonts, Sant Antoni.
Sant Josep és Foto
Auditori Caló de s’Oli
- 10 horas: ‘Vida y Obra’, Xavier Duran i Herrera (BAL·24).
- 10.30 horas: ‘Arrabal’, Pep Pérez Castelló (BAL·36).
- 11.15 horas: Foto de familia.
- 11.45 horas: Lynn Goldsmith.
Fiesta
Spring Festival 2026. Día para adultos. Fiesta don dj’s a beneficio de Addif. De 11 a 21 horas en O Beach Ibiza de Sant Antoni.
Ópera
‘Operetta’. Ópera a capella. A las 19 horas en el Palacio de Congresos. Entradas 20 euros en www.santaeulariadesriu.com y 25 euros en taquilla.
Semana Santa
10.30 horas: Caramelles de Pasqua a cargo de Es Caramellers de sa Torre, iglesia de Santa Agnès de Corona.
Música
Orquestra Simfònica Ciutat d‘Eivissa: ‘Orquestra Simfònica i els seus solistes: De J. Massenet a A. Copland’. Dirección: Santi Pérez. 18 horas. Auditori Can Ventosa.
‘Los Bridgerton en concierto’. Concierto del Ibiza String Ensemble. 13.30 horas en Teatro Pereyra Ibiza.
Tabanco y Antonio Muñoz. Flamenco. 13.30 horas. Can Bernat Vinya, Sant josep.
Sam & Iván. Blues, jazz y soul. 14 horas. El Kiosko.
The 3 Wise Monkeys. Pop y rock. 16.30 horas. Can Jaume.
Querencia. Flamenco. 20 horas. Tribu, Cala de Bou.
Mar Sánchez & Organ Trio: Ciclo ‘Black Nights’. R&B y blues. 20 horas. Café Pereyra Ibiza.
EXPOSICIONES
Rafael Cavestany. ‘Color, sonido y sus silencios’. Pintura. Inauguración: 16 de abril a las 19.30 horas. Club Diario de Ibiza (avenida de la Paz de Eivissa). Horario: de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Hasta el 30 de abril.
‘Astronomia des d’Eivissa 1956-2026’. Exposición temática sobre astronomía en Eivissa. Inauguración: Jueves 16 de abril a las 20 horas. Sa Nostra Sala, calle Aragón, 17, Eivissa. De lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 14 de mayo.
‘En Tránsito’. Exposición colectiva con más de 30 artistas de Hamburgo y Eivissa, con instalaciones inmersivas, performances, esculturas, pintura, sonido y fotografía. Inauguración: Jueves 16 de abril a las 18 horas. Estación marítima de Sant Antoni. Hasta el 19 de abril.
Lina Roig. Pinturas. Inauguración: Sábado 18 de abril a las 18.30 horas. Restaurant Can Berri, Sant Agustí. Horario: jueves a martes a partir de las 19 horas; sábados y domingos abierto todo el día; miércoles cerrado. Hasta el 1 de junio.
Eduard Cortina. ‘De les marees. Frontals’. Sala d’Exposicions ‘Ajuntament Vell’, Formentera. Horario: de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. Domingos y lunes por la mañana, cerrada. Hasta el 25 de abril.
Robert Häusser. ‘Arxiu de la memòria’. Fotografía sobre Eivissa y la década de los setenta. Salas temporales del Museu Puget. Horario: de martes a domingos, de 10 a 14 horas, y de martes a viernes, de 17 a 20 horas. Cerrado lunes y festivos. Hasta el 21 de junio.
Eliana Perinat. ‘Ànima’, pinturas. Inauguración el viernes 10 de abril a las 19 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Martes a sábados de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 25 de abril.
Diana Bustamante. ‘Pintures’. Pintura. Inauguración 10 de abril de 18 a 21 horas. Sala de Exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulalia. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 25 de abril.
Pep Monerris 'Bagaix'. 'Electronatura', piezas esculturales. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de junio.
Miranda Makaroff. ‘Ksar Living for Easter’, pinturas. Galería Ksar de Sant Joan. Hasta final de abril.
Mário Belém. Esculturas de madera de arte urbano. Galería Obra 33 en Can Bufí, Eivissa. Hasta el 30 de abril.
Kim Lloyd. ‘Ritmos de Ibiza’. Pintura. Centro Cultural de Jesús. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 24 de abril.
Helene Grossmann. ‘Share the Light’. Arte contemporáneo. Espacio Micus, carretera Jesús-Cala Llonga, kilómetro 3. Abierto todos los domingos de 11 a 14 horas o con cita telefónica. Hasta julio de 2026.
Benjamin Pelletier. ‘Made of light’. Obras de proyectos concebidos por su padre, Georges Pelletier, entre 1960 y 1980. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 15 de mayo.
Gemma Gavaldà. ‘Authentia - El mar en su profundidad’. Pinturas. Hotel OD Talamanca de Vila. Hasta el 21 de abril.
Myriam Rigal López. ‘Floración de Expansión’. Acuarelas. Sala Aubergine by Atzaró. Agroturismo Atzaró. Hasta el 30 de abril.
‘Cançoner de les Pitiüses’. Exposición temática. Far de la Mola, El Pilar de la Mola, de martes a domingo de 9 a 14 horas. Hasta el 31 de mayo.
Anthony Gofer. ‘Sensitive’, pinturas. Del 31 de marzo al 30 de abril en el hotel Ocean Drive Ibiza.
‘Sant Pepe Rock. El festival de tot un poble’. Muestra fotográfica por el 40 aniversario del festival. Alrededores del Ayuntamiento de Sant Josep,. Hasta mediados de abril.
Sant Josep és Foto
- Alain Keralenn, ‘Entre líneas’; Anton Calpagiu, ‘Paisajes de Ibiza’, y ‘Maratón 2025’. Exposición colectiva con la colección completa de instantáneas premiadas en la pasada edición de la Maratón Fotográfica Sant Josep és Foto. Auditorio Caló de s’Oli de Cala de Bou. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 3 de mayo.
- Lluís Real. ‘Circ+Anywhere’. Sala Can Curt, Sant Agustí. Hasta el 3 de mayo.
- Toni Catany. ‘La meva Mediterrània. El Viatge’. Centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Hasta el 3 de mayo.
Gabriel Serra Llimona. ‘Punta Arabí, estiu de 1980’. Fotografía. Sala Refectori (Dalt Vila). Horario: de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas; sábados de 11 a 13.30 horas; festivos cerrado. Hasta el 24 de abril.
Enric Majoral & Jordi Sarrà. 'Terres Margantes | Una altra Arcàdia'. Escultura y fotografía. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 26 de mayo.
‘Feim Patrimoni’. Muestra de los fondos artísticos del Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas en la sala Es Polvorí de Dalt Vila. Festivos cerrado. Hasta el domingo 19 de abril.
Ornaghi & Prestinari. 'Giunti', instalaciones. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. Hasta el 6 de mayo.
Petra Reimers. ‘Segundo Homenaje a los peces del mediterraneo’. Pintura acrílica con elementos encontrados. Restaurante El Naranjo, Santa Eulària. Hasta el 15 de mayo.
MACE Focus VIII. Exposición de William Mackinnon. 13 obras de gran formato. Inauguración sábado 28 de febrero a las 12 horas en el MACE. Hasta el 31 de mayo.
‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.
MERCADILLOS
Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.
Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.
Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.
Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.
Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.
Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.
Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.
Formentera:
Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.
