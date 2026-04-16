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La niebla se come el mar en el faro de la Mola: un vecino de Formentera captura esta espectacular imagen

Un mar de nubes bajas impedía ver el mar la mañana de este jueves

Un manto de nubes a los pies del faro de la Mola.

Un manto de nubes a los pies del faro de la Mola. / Valentín Villagrasa

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

La meteorología cambiante de la primavera da lugar a espectaculares imágenes en Ibiza y Formentera. Algo que comprueban quienes recorren los parajes naturales de la isla y que las capturan con sus cámaras y sus móviles.

Es lo que le pasó la mañana de este jueves a Valentín Villagrasa, vecino de Formentera, cuando se acercó al faro de la Mola. Allí se encontró con que, a los pies de la torre, en vez del mar, había nubes. La niebla parecía haberse comido el mar, que no podía verse, creando la ilusión de que la parte más alta de la Mola parecía flotar sobre un manto de nubes.

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En las últimas semanas se ha podido ver en más de una ocasión cómo la bruma de primera hora de la mañana hacía desaparecer algunos de los enclaves más reconocibles de las islas, como Dalt Vila, completamente tapada, o es Vedrà, sobre el que hace unas semanas se colocó una nube, como si fuera una boina.

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