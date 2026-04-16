Llama la atención: El rechazo frontal de los vecinos al aparcamiento que planea el Ayuntamiento de Ibiza en sa Real

El rechazo frontal al aparcamiento que proyecta el Ayuntamiento de Eivissa en el bulevar Abel Matutes, de la mayoría de los vecinos asistentes a la reunión informativa convocada por el alcalde en la tarde del martes. «Inviable», «faraónico», «despropósito», «monstruosidad», fueron algunos de los apelativos que los vecinos dedicaron al proyecto, que contempla un parking de 749 plazas frente al colegio Sa Real. Lo que reclamaron una buena parte de los presentes es que aumenten las zonas peatonales, los espacios verdes y la reducción del tráfico en la zona.

Llama la atención

El troleo que le dedicó la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, a los diputados de Vox en el pleno del Parlament balear celebrado este martes a costa de la derrota de Orbán en las elecciones celebradas el domingo en Hungría. Prohens recordó a los representantes del partido sus alianzas con el partido ultraderechista del perdedor de los comicios en el país magiar y lanzó una pulla: «Vaya con cuidado con el populismo, de intentar confundir y engañar a los ciudadanos. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo».