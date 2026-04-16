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Descargar imágenes íntimas de clientes y abusar sexualmente de una mujer en Ibiza, los delitos por los que han juzgado a puerta cerrada a un informático

La Fiscalía solicita para el acusado 63 años de cárcel e indemnizaciones de entre 2.000 y 7.000 euros a 14 víctimas, que ascienden a un total de 42.000 euros

Audiencia Provincial de Palma.

Audiencia Provincial de Palma. / EUROPA PRESS

E.P.

Ibiza

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzga a un informático acusado de descargar y guardar fotos y vídeos de los dispositivos de sus clientes y de abusar sexualmente de una mujer en Ibiza.

La vista está previsto que se prolongue durante este jueves y este viernes y la Sala ha acordado la celebración a puerta cerrada para preservar la intimidad de las víctimas.

La Fiscalía solicita para el acusado 63 años de cárcel e indemnizaciones de entre 2.000 y 7.000 euros a 14 víctimas, que ascienden a un total de 42.000 euros, como supuesto autor de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pornografía infantil y abuso sexual.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, el procesado se dedicaba a reparar equipos informáticos y sin el consentimiento de sus clientes copiaba imágenes de los dispositivos en su propio ordenador y, después, las pasaba a un almacenamiento externo.

Tras realizar un registro en su domicilio se encontraron dos discos duros y dos portátiles en los que había 314 carpetas con los nombres de los clientes. En total, había cerca de 2.000 archivos multimedia de mujeres desnudas, en ropa interior o en bikini, manteniendo relaciones sexuales y de menores de edad en actitudes sexuales.

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También se le acusa de abusar sexualmente de una mujer a la que invitó a su casa y de grabar los hechos, que después almacenó también en su ordenador.

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