Ibiza Rocks sacude la isla con su nuevo 'Pool Club': camas balinesas sin consumo mínimo

Ibiza Rocks dará comienzo a la temporada 2026 el próximo 26 de abril con la apertura de 'Pool Club', un concepto con el que la marca pretende impulsar una nueva etapa del ocio diurno en la isla. La propuesta incluye una programación musical diaria, nuevas zonas de descanso y una oferta pensada para combinar sol, piscina y música en directo.

El nuevo espacio abrirá todos los días de la semana a partir de las 14 horas y, según ha informado la organización, cada jornada contará con una personalidad propia y una banda sonora diferente. La programación ha sido diseñada para ofrecer una experiencia distinta cada día, con estilos que van desde el house y el garage hasta el R&B, el afro-house o los grandes himnos de las últimas décadas.

Entre las novedades del recinto figuran zonas chill out, barra de zumos y café, pista de baile con sombras y camas balinesas sin consumo mínimo, en una apuesta por hacer más accesible la experiencia de día.

Todo listo para comenzar la temporada "imperfectamente perfecta"

La agenda semanal arrancará los lunes con 'Nothing New', una sesión centrada en sonidos retro anteriores a 2016. Los martes llegará 'Ibiza Rocks Pool Party', con una selección de himnos multigénero vinculados al sello de la casa. Los miércoles se celebrará 'Bingo Brunch', un formato que mezcla brunch, música y bingo.

Los jueves será el turno de 'Do Not Disturb Club', una cita de ambiente relajado y música chill; los viernes acogerán 'Origins', una nueva residencia de afro-house; los sábados volverá 'Ibiza Anthems', centrado en grandes éxitos de los años 90 hasta la actualidad; y los domingos cerrará la semana R&B Affair, con sonidos R&B y clásicos para un ambiente más pausado junto a la piscina.

Desde Ibiza Rocks destacan que el nuevo 'Pool Club' busca redefinir el concepto de daylife en la isla con una fórmula “imperfectamente perfecta” que combina sesiones de dj, actuaciones en directo, piscina y precios ajustados.

La compañía también ha señalado que ofrecerá habitaciones desde 69 euros dentro de su propuesta para esta temporada. Ibiza Rocks forma parte de IRG, grupo propietario también de marcas como 528 Ibiza y Pikes Ibiza, y vinculado a proyectos de ocio, música, viajes y hospitalidad.