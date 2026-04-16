Pablo Gárriz, director de Emergencias del Govern: "La experiencia de las danas en Ibiza nos ha hecho estar más preparados"

"Con un solo aeropuerto y un solo puerto, todo se complica más, pero fuimos capaces de salir adelante", cuenta Pablo Gárriz, director general de Emergencias e Interior del Govern balear, al repasar la respuesta desplegada en Ibiza durante las danas de septiembre y octubre de 2025. Este viernes, el equipo de emergencias que actuó durante aquellos episodios recibirá uno de los Premios al Mérito Ciudadano 2026 concedidos por el Consell de Ibiza, un reconocimiento a la labor de rescate, asistencia y prevención desarrollada en uno de los momentos más delicados que ha atravesado la isla en los últimos años.

Para Gárriz, el galardón tiene una dimensión colectiva. "En lo personal, me supone un orgullo por lo que representa de reconocimiento, pero a nivel profesional el orgullo es todavía mayor porque es un reconocimiento al esfuerzo de todo el equipo", afirma antes de continuar: "El trabajo fue conjunto entre todas las administraciones, todos los organismos y también empresas privadas que participaron como un elemento más del sistema".

Servicios de emergencias trabajando para paliar los desatres de la dana del pasado octubre / Juan Antonio Riera

El director general insiste en que la respuesta no puede explicarse solo desde el operativo institucional. "El éxito es de todos", señala, antes de poner el foco en el papel de la ciudadanía. "Los ciudadanos fueron muy receptivos a nuestras indicaciones y a nuestra información, fueron muy colaboradores, y al final todos los esfuerzos iban dirigidos a solventar un problema que nos afectaba a todos como sociedad", subraya.

Aquellos días, recuerda, estuvieron marcados por la tensión de una emergencia que fue escalando a gran velocidad. El momento más duro, explica, llegó cuando la predicción pasó a ser un daño real. "Los momentos de gestión más complicados fueron cuando el evento empieza a manifestarse con daño, empezamos a tener la información y decidimos movernos muy rápido", cuenta. La activación de los planes, el envío de alertas reforzadas a la población y la necesidad de priorizar recursos limitados frente a llamadas de auxilio simultáneas marcaron las primeras horas de una crisis que obligó a tomar decisiones bajo máxima presión.

Una isla vulnerable: "Tenemos un solo aeropuerto, un solo puerto y un punto de combustible”

Uno de los aspectos que Gárriz considera clave para entender lo ocurrido en Ibiza es la propia condición insular. No habla de falta de preparación, sino de una vulnerabilidad estructural que obliga a afinar al máximo cada respuesta. "La realidad de las islas es que, en el caso de Ibiza, tenemos un punto donde se hace el acopio de los hidrocarburos, tenemos un solo aeropuerto y las mercancías salen por los puertos", explica.

A su juicio, esa dependencia de infraestructuras críticas convierte cualquier episodio extremo en un desafío añadido. "Todos estos elementos sensibles, estas infraestructuras críticas, cuando se ven involucradas, nos suponen una complicación añadida a la gestión", señala y explica el por qué: "Necesitamos el combustible, necesitamos los alimentos, necesitamos los barcos, necesitamos el transporte".

Gárriz, de espaldas, preside el comité técnico de la dana 'Alice' en Ibiza. / A.D.E.

Ese fue uno de los factores que elevó la complejidad de la emergencia de 2025. La afectación sobre la carretera del aeropuerto se convirtió en una imagen simbólica de la crisis y también en una medida de la magnitud del operativo. Gárriz recuerda que en el primer episodio se retiraron tres millones de litros de agua de esa vía, y en el segundo, más de cinco millones. Aun así, destaca la capacidad de recuperación del sistema: "En 72 horas recuperamos la normalidad en el primer evento y en 72 horas recuperamos la normalidad en el segundo".

El responsable máximo enmarca esa respuesta en una movilización rápida y coordinada. Explica que ya había dos planes activados, el de fenómenos meteorológicos adversos y, después, el de inundaciones, lo que permitió articular una célula de crisis, un centro de coordinación operativa y un puesto de mando avanzado en Ibiza. A eso se sumó la llegada de refuerzos externos en tiempo récord. "En menos de 12 horas ya teníamos componentes de la UME que venían desde Valencia operando en la zona", recuerda. También llegaron efectivos por mar desde otras islas, con bomberos y protección civil de Mallorca, en un contexto en el que Formentera también se vio afectada.

Más preparados, pero con tareas pendientes: planes, comunicación y cultura preventiva

Si hay una idea que Gárriz repite al mirar atrás es que la experiencia de la primera dana, permitió responder mejor a la segunda. "Está más preparada porque acumula más experiencia", afirma sobre Ibiza. Esa experiencia, añade, no solo dejó desgaste y daños, sino también conocimiento útil: "Nos permite identificar vulnerabilidades, pero también nos reafirma en las fortalezas que tenemos ahora mismo".

El aprendizaje, dice, se tradujo en medidas concretas. "Lo que no era asumible es que, sabiendo y habiendo aprendido de la primera dana cuáles eran las necesidades que teníamos, no hubiéramos actuado sobre ellas", señala. Por eso, tras el primer episodio se puso en marcha un plan específico de infraestructuras junto con la dirección general de Recursos Hídricos y la dirección general de Movilidad. Ese trabajo se mantuvo durante meses: el plan de emergencia territorial permaneció activado en fase de recuperación hasta hace apenas unas semanas, cuando pudieron darse por concluidas las principales actuaciones de obra civil.

Comercios damnificados por las inundaciones en Ibiza tras la dana de Octubre 2025 / Vicent Mari

El resultado, explica, ya se nota sobre el terreno. "Muchos torrentes y muchas zonas vulnerables ahora están en mejores condiciones", cuenta. Ante nuevas lluvias intensas, la isla parte de una situación algo menos expuesta que en 2025.

En cuanto a la preparación para este tipo de fenómenos naturales, insiste, no es una meta cerrada, sino un proceso. "Lo que necesitamos es seguir trabajando en la preparación, seguir trabajando en la planificación, seguir invirtiendo y estructurando las capacidades operativas que tenemos ahora mismo", afirma.

La comunicación pública: elemento clave

Entre las prioridades, sitúa la respuesta local como eje estratégico. Considera fundamental que los ayuntamientos dispongan de planes de emergencia municipales actualizados, después de años en los que, según indica, la planificación estaba obsoleta o, directamente, no existía. También pone el foco en la comunicación pública. "Los ciudadanos tienen que entender los mensajes que desde Protección Civil mandamos", señala, convencido de que no basta con lanzar avisos técnicos si la población no sabe traducirlos a decisiones concretas de autoprotección.

Ahí aparece otro de los aprendizajes que quiere dejar claros: la necesidad de construir una verdadera cultura de la prevención. "Necesitamos ciudadanos informados, conscientes de las situaciones de riesgo", afirma y en esa reflexión, vuelve a enlazar el operativo con el premio que recibirán este viernes. Porque, a su entender, el reconocimiento del Consell no distingue solo una intervención de emergencias, sino una forma de responder como isla. "Al final, el trabajo es de todos y este premio es un reconocimiento de todos", concluye.