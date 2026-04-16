Ibiza Makers: una comunidad que busca acercar la tecnología y la fabricación digital a la sociedad ibicenca

La Asociación Ibiza Makers celebrará su presentación oficial el próximo sábado 18 de abril en el Espacio Cultural Sa Punta des Molí, con la colaboración de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni.

El evento se desarrollará en dos franjas horarias, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y ofrecerá al público la oportunidad de conocer de cerca a los miembros de la asociación, así como diversas máquinas de fabricación digital presentes en la isla.

Durante la jornada se podrá presenciar la finalización y el ensamblaje de una pieza producida de forma conjunta entre varios miembros de la asociación. Esta creación recrea uno de los monumentos más reconocibles del municipio y, una vez finalizada, la asociación la cederá al Ayuntamiento de Sant Antoni para su exposición pública.

Cartel de la presentación de Ibiza Makers Sa Punta des Molí. / DI

A las 10.30 horas tendrá lugar la rueda de prensa institucional, en la que intervendrán la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni, Eva Prats, y el presidente de la Asociación Ibiza Makers, Albert Alcoberro.

Según explica la asociación, el objetivo principal del acto es dar a conocer la entidad al público general y visibilizar la cultura maker en Ibiza, ofreciendo un espacio común donde compartir recursos, conocimiento y proyectos.

Muestra expositiva

Después de la presentación, la asociación guiará a los asistentes por la muestra expositiva organizada por Ibiza Makers, en la que se podrán ver distintas máquinas de impresión 3D, algunas en funcionamiento, así como piezas y proyectos elaborados por los socios de la asociación.

Ibiza Makers se define como una comunidad abierta de personas creativas que comparten proyectos, aprenden de forma colaborativa y se apoyan mutuamente. Según señala la asociación, su misión es acercar la tecnología y la fabricación digital a la sociedad, facilitar el acceso a herramientas y componentes, y poner el talento técnico de sus socios al servicio de retos comunes de la vida en la isla.

“Presentarnos en sociedad es un paso fundamental para crecer como comunidad. Invitamos a unirse como socios, porque juntos podemos compartir recursos, resolver problemas técnicos y desarrollar proyectos más grandes de lo que podemos hacer sólos”, han destacado.

Además, para los nuevos socios se ha preparado un sorteo de material de impresión 3D y otras sorpresas que se desvelarán durante la jornada de presentación.