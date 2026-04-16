Ibiza alza la voz por Palestina este domingo en Vara de Rey

La Plataforma de solidaridad con el pueblo palestino de Ibiza ha convocado para este domingo, 19 de abril, una concentración en Vara de Rey, en Ibiza, para mostrar su apoyo a la causa palestina y denunciar la situación que, según el colectivo, se vive en Gaza, Cisjordania, Líbano e Irán.

La protesta, que comenzará a las 12 horas, se celebrará bajo el lema 'No a la guerra, no al sionismo colonial, no a la pena de muerte'. Desde la organización han hecho un llamamiento a la sociedad ibicenca para que vuelva a salir a la calle y exprese su rechazo a la guerra, a la ocupación de territorios palestinos y a la reciente aprobación en Israel de una ley que, según denuncian, contempla la pena de muerte para personas palestinas.

En su convocatoria, la plataforma critica también el recrudecimiento de los ataques en Gaza y Cisjordania, así como la expansión de asentamientos en territorio palestino. Asimismo, expresa su rechazo a la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que considera una amenaza para la seguridad y la economía globales.

El colectivo ha mostrado además su apoyo a la Flotilla Sumud, que partió de Barcelona hace unos días, y a la Flotilla Global rumbo a Gaza con ayuda humanitaria, con el objetivo de romper el bloqueo sobre la franja.

La plataforma denuncia igualmente los ataques israelíes en el sur del Líbano y teme que la ocupación militar en esa zona pueda prolongarse. En este contexto, insiste en que la comunidad internacional no está actuando con la contundencia necesaria ante una situación que califica de “crítica”.

Los convocantes señalan que se podrá encontrar más información sobre las acciones en apoyo a Palestina en Ibiza a través de las cuentas de Instagram.