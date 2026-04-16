Los hermanos Marí, del Grupo de Empresas Alonso Marí de Ibiza, premio a la diversificación

Los hermanos Javier, Sara, Marcos y Alonso Marí, consejeros ejecutivos del Grupo de Empresas Alonso Marí, fundado por su padre, el empresario y expolítico Alonso Marí Calbet (fallecido en abril de 2019), han sido reconocidos con el premio a la Diversificación en la XXIX edición del Premio Emprendedor del Año de EY (Ernst & Young Global Limited), en una gala celebrada la noche de este miércoles en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. La familia responsable de este holding de Ibiza y Formentera llegó a la final nacional como representantes de Baleares.

En la misma edición, la presidenta del grupo gallego Lence, Carmen Lance, fue distinguida como ganadora absoluta del Premio Emprendedor del Año de EY 2025. El galardón le fue entregado por el presidente de EY España, Federico Linares.

El Grupo de Empresas Alonso Marí es un grupo empresarial familiar con más de seis décadas de trayectoria en los sectores turístico y marítimo de Baleares. Fundado en los años 60 por Alonso Marí Calbet, el grupo ha desarrollado "un modelo basado en la continuidad generacional, la profesionalización de la gestión y el crecimiento sostenible", recuerdan desde EY.

Actualmente, la segunda generación lidera la compañía, "impulsando un modelo de gobierno corporativo orientado a la preservación del legado familiar, la toma de decisiones responsables y la creación de valor a largo plazo". Su actividad se estructura en "una plataforma diversificada con presencia en hostelería, transporte marítimo, gestión portuaria y restauración, además de una estrategia de expansión internacional".

Un grupo ibicenco con más de mil empleados

El grupo cuenta con una plantilla media superior a 1.050 profesionales y, según indica, desarrolla un modelo basado en el talento y la sostenibilidad.

La organización explica en una nota que la ceremonia de entrega de los premios contó con la asistencia de representantes de compañías del IBEX-35, empresas relevantes del país, ganadores de ediciones anteriores, así como altos cargos del Gobierno y de las instituciones públicas.

Durante su intervención, Federico Linares destacó que "los emprendedores son un colectivo único, tienen un molde especial y compartido: nunca se rinden ante las adversidades; siempre creen en sus sueños, e impulsan, cada día, el crecimiento y el progreso económico y social de este país". Linares añadió que los galardonados son "empresarios exitosos, perseverantes y con una historia propia que les convierte en un ejemplo".

El resto de premiados

La gala incluyó además la actuación de alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, institución que, según se puso de relieve durante el acto, combina la excelencia artística con el desarrollo profesional y el compromiso de acercar la música a la sociedad.

En cuanto al resto de premiados, Carmen Lance también recibió el Premio Emprendedora Social. El Premio a la Sostenibilidad fue para Ricardo Martínez, CEO de SAV; el Premio a la Innovación recayó en Luis Fernández-Vega, presidente del Instituto Oftalmológico Fernández Vega; y el Premio a la Trayectoria de Empresa Familiar fue para Judith Viader, CEO de Frit Ravich.

Asimismo, Javier Quesada, CEO de Teknia, fue reconocido con el Premio a la Internacionalización; Isaac Vicioso, CEO de Araiz Suministros Eléctricos, obtuvo el Premio a la Gestión del Talento; Borja Vázquez, presidente de Scalpers, recibió el Premio al Crecimiento; y Domingo López, presidente de honor del Grupo Dreamplace, fue distinguido con el Premio a la Trayectoria Empresarial.

El Premio Emprendedor del Año, organizado por EY y patrocinado por Julius Bär en colaboración con IESE, celebra su XXIX edición en España. Esta iniciativa, surgida en Estados Unidos en 1986, se ha consolidado como una referencia internacional en el reconocimiento del emprendimiento. Cada año, los ganadores nacionales compiten en Montecarlo por el Premio Emprendedor del Año Mundial de EY.

Según la organización, estos galardones buscan reconocer a empresarios que "con su acierto y generosidad contribuyen a crear riqueza y empleo" en el país.

EY es una firma global de servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría que, según señala, trabaja para generar confianza en los mercados y contribuir al desarrollo económico.