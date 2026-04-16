Frente al mar y con esencia ibicenca: así son los chiringuitos favoritos de la gente de Ibiza

Frente al mar, con los pies en la arena y una bebida fría en la mano. Así son —o al menos así deberían ser— los chiringuitos de Ibiza que todavía enamoran a locales y visitantes, según una encuesta realizada por este medio.

Porque aunque muchos aseguran que ya no quedan como antes, lo cierto es que la isla sigue guardando rincones donde la esencia se mantiene intacta: lugares sencillos, sin pretensiones, donde el protagonista es el entorno.

Atardeceres, música y recuerdos que no se olvidan

Si hay algo que define a estos chiringuitos es el ambiente. No hace falta lujo cuando tienes una puesta de sol, buena música y gente disfrutando sin prisas. Algunos recuerdan esos momentos únicos con música en directo al caer el sol, otros hablan de tardes eternas que acaban sin mirar el reloj. Ese es el verdadero espíritu que muchos buscan… y que no siempre es fácil encontrar. Uno de los nombres que más se repite es un conocido chiringuito en la Platja de ses Salines, convertido casi en símbolo de lo que fue —y para algunos sigue siendo— el chiringuito perfecto en Ibiza.

Naturaleza, sencillez y ese “algo” especial

Más allá de nombres concretos, hay algo en lo que todos coinciden: los mejores chiringuitos son los que respetan el entorno. Playas de aguas turquesas, pescado del día, mesas sencillas y vistas abiertas al Mediterráneo. Desde calas más tranquilas hasta zonas más conocidas, la clave está en encontrar ese equilibrio entre naturaleza y autenticidad. Lugares como Cala d’Hort o Cala Conta siguen apareciendo como ejemplos de esa magia difícil de explicar, donde el paisaje lo es todo.

¿Quedan chiringuitos de verdad en Ibiza?

La pregunta está en el aire. Muchos lo tienen claro: cada vez quedan menos. La transformación hacia beach clubs más exclusivos, con precios elevados y un concepto diferente, ha cambiado el mapa de la isla. Y con ello, también la experiencia. Aun así, hay quienes defienden que todavía existen. Solo hay que saber dónde buscar… o moverse unos metros más allá.