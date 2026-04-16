Gastronomía
La Fira Rural de Fruitera vuelve a Ibiza: artesanía local, maquinaria agrícola y animales autóctonos
La cita reunirá el 25 y 26 de abril en Santa Gertrudis puestos de artesanía, producto de proximidad, talleres, música y exhibiciones ganaderas
La Fira Rural de Fruitera regresará a Santa Gertrudis los próximos 25 y 26 de abril con una segunda edición que reunirá cerca de 70 puestos y un amplio programa de actividades culturales, gastronómicas y agrícolas. La cita está organizada por el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis y mantiene como principal objetivo destacar las tradiciones del campo ibicenco, el producto local y las razas autóctonas.
La feria, de carácter agrícola y ganadero, contará con puestos de artesanía local, frutas y verduras de proximidad y maquinaria agrícola. Además, el programa incluirá una exposición de maquinaria agrícola antigua y una muestra de animales de razas autóctonas, con la intención de acercar al público al patrimonio agrícola y ganadero del municipio.
Durante el fin de semana también se celebrarán distintas actividades tradicionales, como tirada de bitlles, xacota pagesa y actuaciones de ball pagès. El sábado por la noche está previsto un concierto del grupo Arredefolk, mientras que el domingo tendrá lugar una gran ballada popular abierta a toda la ciudadanía.
La gastronomía será otro de los grandes atractivos de la feria, con comidas populares ambos días: una paella el sábado y una frita de porc el domingo. Asimismo, distintos puestos ofrecerán productos típicos como coques y empanadas.
Entre las novedades de esta edición destacan dos talleres participativos, uno de elaboración de pan y otro de orelletes. Además, el domingo, tras la xacota, habrá una representación teatral a cargo de la Associació de Vesins des Molí de Sant Antoni.
Programación completa
Sábado 25 de abril
12 horas: Inauguración de la feria
12.15 horas: Pasacalles y baile con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis
13 horas: Inicio de la primera jornada del Campeonato de Tirada de Bolos (bitlles)
14 horas: Paella popular, venta de tickets el mismo día
16 a 19 horas: Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta
16.30 horas: Taller de elaboración de pan, impartido por Mari de Can Rubió: pa artesà (inscripciones en grupstagertrudis@hotmail.com)
21 horas: Concierto de Arredefolk
Domingo 26 de abril
11 horas: Segunda jornada de la feria y del Campeonato de Tirada de Bolos (bitlles)
11 a 17 horas: Juegos infantiles gigantes con Jugueriox
11 horas: Taller de elaboración de pan, impartido por Mari de Can Rubió, pa artesà (inscripciones en grupstagertrudis@hotmail.com)
11.30 horas: Taller de elaboración de orelletes impartido por Nieves de Can Rei (inscripciones en grupstagertrudis@hotmail.com)
11.40 a 12.30 y de 16 a 18 horas: Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta
12.30 horas: Ballada popular abierta a todos los grupos de Ibiza
14 horas: Frita de cerdo popular, venta de tickets el mismo día
16 horas: Xacota pagesa
17 horas: Final del Campeonato de Tirada de Bolos y entrega de premios
17.30 horas: Teatro: 'Jutjats de pau. Juicios pendientes' a cargo de la AV Es Molí de Sant Antoni y rifa.
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