Extranjeros en Ibiza: requisitos para la regularización extraordinaria, plazos para presentar la solicitud y cómo y dónde hacerlo

El Real Decreto que prevé regularizar de manera extraordinaria a más de 500.000 extranjeros en situación administrativa irregular en España entra en vigor este jueves. A partir de hoy se podrán presentar las solicitudes de regularización de manera telemática y pedir cita para hacerlo de forma presencial. Las solicitudes se podrán tramitar físicamente a partir del lunes 20, y en Ibiza solo se ha habilitado para ello la Oficina de Correos de la avenida Isidor Macabich: "De momento, la Seguridad Social no ha abierto sus oficinas en Ibiza", explica a Diario de Ibiza Rubén Castro, secretario general de la Delegación del Gobierno en Balears.

"El Ministerio de Seguridad Social ha querido abrir inicialmente las oficinas en función del volumen de solicitudes que esperan recibir, teniendo en cuenta que posiblemente la gran mayoría se presenten telemáticamente", indica Castro. El secretario señala que, de los "más de 30.000 expedientes que hay cada año en la Oficina de Extranjería de Balears, la gran mayoría se tramitan de manera telemática".

En Ibiza, las asociaciones de migrantes calculan que entre 5.000 y 6.000 personas se encuentran en situación irregular, pero la Delegación del Gobierno asegura que no hay una estimación exacta, al tratarse de personas que no constan en el sistema. Castro señala que la oficina de la Casa del Mar en Ibiza no se habilitará en este procedimiento para evitar un "agravio comparativo" con las personas que han solicitado su regularización de manera ordinaria. En el caso de que se compruebe que con una sola oficina no es suficiente, apunta que la Seguridad Social pondría a disposición del proceso las oficinas de Tesorería o del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Estancia previa al 1 de enero y permanencia continuada de cinco meses

La solicitud de regularización se podrá presentar hasta el 30 de junio y hay que cumplir ciertos requisitos. Se debe acreditar estancia en España antes del 1 de enero de este año y una permanencia continuada mínima de cinco meses en el momento de presentar la solicitud. El documento principal para acreditarlo es el certificado de empadronamiento, pero, en caso de no tenerlo, Castro explica que valdría "cualquier documento que permita identificar a esa persona de forma individual". Esto significa que no valdría con un tique de compra, porque no aparece una identificación personal, pero sí el historial clínico o los movimientos bancarios.

Por otro lado, es imprescindible que todas las personas interesadas acrediten que no tienen antecedentes penales. Para ello se debe presentar el certificado de antecedentes penales en España —que tramita la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX) a nivel estatal— y el mismo certificado expedido por el país de origen y los países en los que la persona haya residido los cinco años previos a su entrada en España.

"Hay consulados que en diez minutos expiden los certificados, como Ecuador, y hay otros que pueden tener más complejidad, como el de Nicaragua", detalla Castro. En caso de que el usuario se encuentre a la espera de recibir esta documentación, debe presentar el resguardo de solicitud y rellenar un "modelo específico de declaración responsable publicado por el Ministerio de Seguridad Social". Este último autoriza a la Administración Pública a consultar datos y solicitar el certificado a las autoridades del país de origen.

En el caso de solicitantes de protección internacional, bastará con haber presentado la respectiva solicitud antes del 1 de enero de 2026 y poderlo acreditar debidamente, según figura en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Junto a toda la documentación habrá que entregar un modelo de solicitud que se podrá descargar en el portal de la regularización.

Tramitación digital

Si se opta por presentar la solicitud por vía telemática, se habilitará un apartado específico en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, disponible todos los días las 24 horas. Para poder acceder al trámite, la persona interesada deberá disponer de certificado electrónico y NIE. En el caso de no tenerlo, se podrá acceder al trámite mediante personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos o a través de representantes profesionales como abogados, graduados sociales o gestores administrativos.

Esto puede derivar en un encarecimiento de las gestiones, por lo que Castro avanza que la Delegación de Gobierno ha contactado "con el Colegio de Abogados y con el Colegio de Graduados Sociales, que contarán con profesionales para tramitar este tipo de solicitudes. Tienen códigos éticos que les impiden cobrar determinados importes". "En el caso de que se produzcan abusos de este tipo, nos lo pueden hacer llegar a la Delegación de Gobierno y nosotros lo pondremos en conocimiento de los colegios profesionales para que actúen en consecuencia", añade Castro. Además, las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería podrán prestar asistencia gratuita en la presentación de solicitudes.

Presentación en la Oficina de Correos

Si se opta por presentar la solicitud presencialmente, es imprescindible tener cita previa. Esta se puede pedir a través de un formulario que estará disponible en el portal de la regularización, utilizando el sistema de identificación Cl@ve o se puede pedir llamando al 060 de lunes a viernes, de 09.30 a 14 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Desde el día 20 y hasta el 30 de junio, 371 oficinas de Correos en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes de todo el territorio nacional permitirán presentar la solicitud de manera presencial. El Ministerio recuerda que las citas presenciales son gratuitas y nadie puede cobrar por reservar o disponer de una cita presencial.

Castro recuerda que los profesionales de Correos han recibido un programa de formación y capacitación para realizar las gestiones. En esta línea, el presidente de Correos, Pedro Saura, valora que la participación en la regularización de inmigrantes “reafirma la importancia de la red de Correos como un instrumento del Estado que facilita y aporta soluciones en la ejecución de políticas de alto impacto y extraordinario valor para la sociedad".