Dos detenidos en Ibiza por robar más de 13.000 euros en tabaco en el aeropuerto de Tenerife

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Ibiza y a una tercera en Gran Canaria por supuestamente robar más de 13.000 euros en tabaco en el aeropuerto de Tenerife.

Los tres arrestados, de entre 44 y 63 años y residentes en Reino Unido, están acusados de 22 delitos continuados de hurto de tabaco en diversos aeropuertos españoles, especialmente en el aeropuerto Tenerife Sur, y pertenencia a grupo criminal.

El 'modus operandi' de estas personas consistía en comprar billetes aéreos económicos, para acceder al interior del recinto aeroportuario, donde llevaban a cabo los hurtos de tabaco en los diversos locales comerciales del aeropuerto.

Entre todos los integrantes realizaban labores de vigilancia y depósito de los efectos sustraídos hasta que, tras cometer diversos hurtos en los comercios, abandonaban el aeropuerto sin llegar a volar.

Regresaban a Reino Unido con el 'botín'

Esta acción la repetían a lo largo de varios días, hasta que regresaban a Reino Unido con el 'botín' en la maleta facturada, recoge una nota de la Guardia Civil.

Los agentes que llevaron a cabo la investigación, solicitaron apoyo a Unidades de la Guardia Civil del aeropuerto de Ibiza y de Las Palmas de Gran Canaria, para llevar a cabo las detenciones de estas tres personas, dos de ellos fueron detenidos en el aeropuerto de Ibiza y otro en el aeropuerto de Gran Canaria.

Entre los tres integrantes del grupo habían sustraído tabaco por valor de más de 13.000 euros. Hasta el momento se ha recuperado más de 8.000 euros del botín hurtado.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.