Más expertos y mayoría de mujeres para impulsar proyectos ambientales en Ibiza y Formentera: nuevo consejo asesor para IbizaPreservation

IbizaPreservation ha renovado su consejo asesor para el periodo 2026-2028 con la incorporación de nuevos perfiles especializados en biodiversidad, conservación marina, cambio climático, economía circular, finanzas y comunicación, con el objetivo de reforzar la orientación estratégica de sus proyectos ambientales en Ibiza y Formentera, según ha informado la fundación.

La entidad actualiza este órgano cada dos años para incorporar conocimiento especializado y acompañar la toma de decisiones. Según ha explicado la organización, este consejo desempeña "un papel clave en la orientación de su estrategia, la orientación de sus proyectos ambientales y en el impulso de la recaudación de fondos".

La nueva composición incluye además un miembro permanente en representación de Conservation Collective, red internacional de fundaciones ambientales centrada en la financiación y apoyo de proyectos de conservación.

Esta función recaerá en la doctora Chloë Strevens, responsable de Impacto de la organización y con más de 15 años de experiencia en conservación, investigación y evaluación de impacto. En su trayectoria figuran instituciones como la Universidad de Oxford y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Nuevos perfiles especializados

En el área de biodiversidad, se incorpora Jordi Serapio, naturalista y educador ambiental con experiencia en proyectos de seguimiento de fauna y flora, así como en iniciativas vinculadas al turismo de naturaleza en Ibiza y Formentera. Hasta finales de 2025 fue coordinador de Protegim ses Sargantanes, un proyecto de IbizaPreservation centrado en la conservación de la lagartija pitiusa.

En el ámbito de la conservación marina, se suma la doctora Eva Fonfría, investigadora especializada en ecosistemas marinos y especies invasoras, que aportará su experiencia desde la Universidad de Alicante.

Para el área de cambio climático y energía, el consejo contará con el catedrático Damià Gòmis, profesor en la Universitat de les Illes Balears, investigador en el Imedea (CSIC-UIB) y director del Laboratorio Interdisciplinar sobre Cambio Climático (LINCC). Su trayectoria se centra en el estudio del nivel del mar y la variabilidad climática.

También se incorpora Rosa García, directora general de Rezero, como especialista en economía circular y gestión de recursos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de estrategias y políticas públicas relacionadas con residuos y sostenibilidad.

En el ámbito financiero, Carmen Frau aportará su experiencia en finanzas cuantitativas y gestión de riesgos, tras más de 15 años de trayectoria en el sector privado y en la docencia universitaria.

Captación de fondos y marca

El renovado comité incorpora además a María Clara Martínez, experta en filantropía ambiental y captación de fondos, y directora de programas formativos en fundraising en la Universitat de València.

Junto a ella continuará Al Parker, consultor en estrategia de marca y marketing, que será el único miembro que repite en esta nueva etapa tras su trayectoria en el desarrollo y posicionamiento de marcas a nivel internacional.

La directora de IbizaPreservation, Inma Saranova, ha destacado la relevancia de estas incorporaciones. "Es un placer contar con profesionales de este nivel que, de forma generosa y desinteresada, aportan su experiencia y visión para seguir impulsando nuestro trabajo", ha señalado.

Saranova también ha subrayado que el nuevo consejo presenta una presencia femenina mayoritaria, además de situar a mujeres en posiciones de criterio técnico y estratégico.

La fundación ha agradecido la implicación de los miembros salientes del consejo asesor, entre ellos Ben Goldsmith, CEO de Menhaden Capital, cofundador de IbizaPreservation y presidente de Conservation Collective; Jade Brudenell, directora de esta entidad; Sandra Benbeniste, consultora en sostenibilidad y exdirectora de IbizaPreservation; Elisabetta Caraccia, antropóloga y productora de documentales; Cesar Mayol, director general de Ibizaloe, y Gabriel Molina, presidente de Ebusus Sociedad Cultural.

Nuevo embajador

Además, el grupo de embajadores de IbizaPreservation ha incorporado recientemente a Danny Whittle, profesional con más de 30 años de trayectoria en la industria de la música electrónica.

Whittle fue director de marca de Pacha Ibiza durante 13 años, donde impulsó residencias de artistas como David Guetta o Swedish House Mafia, y es además cofundador del International Music Summit (IMS). En la actualidad ejerce como director ejecutivo de Chinois y mánager de artistas.

Según ha explicado Saranova, "contar con perfiles como el de Danny como embajadores de nuestro trabajo nos permite abrir nuevas colaboraciones y dar mayor visibilidad a nuestros proyectos". La directora también ha agradecido su implicación y la de todas las personas que colaboran con la fundación.

Según IbizaPreservation, estas incorporaciones refuerzan su capacidad de acción para seguir impulsando proyectos ambientales en Ibiza y Formentera en ámbitos como la biodiversidad, la protección marina, la economía circular, la producción local y el seguimiento y análisis de la sostenibilidad de la isla.