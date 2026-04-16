Así es la casa de lujo que Tamara Gorro ha comprado en Ibiza por más de 5 millones de euros

Ibiza vuelve a ser protagonista en el mundo del corazón y el lujo inmobiliario. La isla ha sido el lugar elegido por Tamara Gorro para dar un importante paso personal: la compra de una exclusiva vivienda valorada en 5,7 millones de euros.

La información ha desvelado la propia Tamara Gorro en Telencino, donde detalló algunas características de esta nueva propiedad situada en una de las zonas más codiciadas de la isla.

Una villa de lujo en Marina Botafoc, Ibiza

La nueva casa de la televisiva se encuentra en Marina Botafoc, una de las áreas más exclusivas y demandadas de Ibiza.

Según relata El Economista, se trata de un inmueble de aproximadamente 400 metros cuadrados que destaca por su diseño contemporáneo y sus amplios espacios abiertos. La vivienda cuenta con cuatro suites, dos terrazas privadas y un salón con cocina integrada, todo orientado a maximizar la luz natural y las vistas.

Tamara Gorro durante su visita a Ibiza / DI

Piscina 'infinity', solárium y zona 'wellness'

Entre los grandes atractivos de la propiedad destaca su piscina infinity con vistas despejadas, un solárium de 320 metros cuadrados y una completa zona wellness pensada para el bienestar y la privacidad. Además, la vivienda dispone de servicio VIP de conserjería, un extra habitual en este tipo de propiedades de alto standing en la isla.

Ibiza, refugio personal en un momento delicado

La compra llega en un momento personal delicado para Gorro, que atraviesa problemas de salud mientras mantiene su relación con el torero Cayetano Rivera.

En las últimas semanas, la pareja ha sido vista disfrutando de estancias en la isla durante Semana Santa, pasando también unos días en Formentera junto a amigos. Aunque no se dejaron ver juntos públicamente, ambos coincidieron en la misma zona, Cala Olivera, donde incluso Cayetano fue fotografiado con una fan en el chiringuito La Chismosa.