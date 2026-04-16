Neus Bonet, usuaria del autobús en Ibiza: "Ahora el baño del Cetis es de pago, no me lo puedo creer"

"Trabajo para un servicio de bienestar social y he tenido que hacer un acompañamiento a un joven en autobús", explica Neus Bonet, vecina de Ibiza: "En un momento dado teníamos que usar el cuarto de baño y vimos que había gente que hacía cola, pero dentro no había nadie. Una mujer me dijo que en realidad no hacían cola, sino que ahora el baño era de pago. No me lo podía creer". Así cuenta esta trabajadora que se enteró el martes de que el baño público del edificio, que antes era de uso libre y gratuito para la ciudadanía, era de pago. Se lo encontró con la puerta cerrada y una máquina de recaudación de monedas de un euro. Incluso daba la opción para pagar con tarjeta de crédito. El baño se encuentra en el edificio Cetis, donde hay servicios municipales, la estación de autobuses, parte de los juzgados y oficinas autonómicas así como la Policía Local, entre otros servicios.

Bonet preguntó desde cuándo era de pago y nadie en la estación le supo responder. En ese momento, la única persona a la que pudo preguntar el motivo de este cambio era el chico de seguridad, que aventuró: "Yo creo que es para que por la noche no entren personas, ¿sabes?". "Pero a él también le venía de nuevas", apunta la ibicenca.

"Vergonzoso" tener que pagar

"La persona a la que acompañaba se encuentra en una situación aguda de dependencia y se pone nerviosa. Cuando hace calor le pica mucho la piel y necesita tener un baño cerca para refrescarse o ponerse crema", comenta Bonet, que añade: "Tenemos derecho a ir, es un servicio público". "Los hombres quizás pueden mear por la calle, pero ponerme yo a hacerlo...", lamenta la mujer, que continúa : "Me parece vergonzoso que una persona que tiene que ir al baño frecuentemente tenga que pagar, como una persona mayor, un niño, una mujer embarazada o alguien con una indisposición".

"Podríamos haber hecho la triquiñuela de esperar a que saliera alguien, pero teníamos prisa, así que pagué y vimos que no había nadie en el interior. El baño no tenía ni papel higiénico", denuncia la usuaria. "Si cobran un euro y al menos tienen lo mínimo, pues bueno... pero ni eso", denuncia.

Bonet asegura que intentó pedir el ticket y que se lo denegaron, por lo que llamó a Alsa, donde le explicaron que no dependía de ellos, sino de la concesionaria del edificio, Sagalés: "Me dijeron que Alsa solo tiene la concesión del transporte", comenta Bonet. Llamó al Ayuntamiento de Ibiza, donde le comentaron que tampoco era cosa suya: "Eso será de Alsa, me dijeron. Les comenté que había llamado a Alsa y que me habían dicho que no tenían la concesión del edificio, por lo que me recomendaron hacer una reclamación, si quería". Hizo una reclamación a través de Línea Verde de Ibiza.

El cambio de gratuidad se dio a la vez que el cambio de la gestión del servicio de autobuses de Alsa, pero, según informaron a Neus Bonet, la concesión del edificio no es suya, solamente el transporte. "Alsa me decía que eso era cosa del Ayuntamiento y el Ayuntamiento que era de Alsa, como si se pasaran la pelota", comenta la mujer. El Ayuntamiento de Ibiza, que a Bonet le comentó que la gestión era de Alsa, explica a Diario de Ibiza que la concesión del edificio no es ni suya ni de Alsa, sino de Sagalés, empresa que, con anterioridad, gestionaba varias líneas de autobuses en la isla y que es la que ha puesto el baño público de pago.