Baleares levanta todas las restricciones para prevenir la gripe aviar que afectaban a Formentera, Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha levantado todas las medidas de protección aplicadas para hacer frente a la gripe aviar que seguían en marcha en Baleares.

Esta decisión se produce a raíz de la resolución adoptada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que deja sin efecto las restricciones vigentes a escala estatal.

El archipiélago, ha recordado la conselleria en un comunicado, habían mantenido hasta ahora determinadas medidas de control en municipios considerados de especial riesgo como Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Pollença y Alcúdia.

También en municipios considerados zonas de vigilancia como Felanitx, Campos, Formentera, Ibiza, Sant Josep, Santa Eulària, Maó, Es Mercadal y Ses Salines.

Estas medidas tenían como objetivo reforzar la prevención ante la situación epidemiológica registrada en el conjunto del país en base a un criterio de prudencia y adaptación a la realidad del territorio.

Con el levantamiento de las medidas de control, se recupera la normalidad en la actividad del sector avícola, tanto en lo que respecta a mercados, ferias y certámenes ganaderos como a las condiciones de manejo de las explotaciones.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha agradecido el esfuerzo del sector durante los meses en los que han estado vigentes las restricciones.

"Responsabilidad e implicación"

"Las medidas de sanidad animal siempre generan trastornos y dificultades a los implicados. Queremos reconocer la responsabilidad y la implicación de todos los profesionales del sector avícola de Baleares. El cumplimiento riguroso de las medidas ha sido clave para evitar la propagación de la enfermedad en nuestro territorio", ha destacado.

En este sentido, Fernández también puesto en valor el trabajo que ha llevado a cabo el Servicio de Sanidad y Bienestar Animal que, junto a todos los veterinarios implicados, ha ejecutado "de manera ejemplar" el Programa de Vigilancia Activa y Pasiva de la Gripe Aviar, reforzado con un Programa de Control de Bioseguridad de las 28 explotaciones comerciales que existen en el archipiélago.

Gracias al cuidado que han tenido las explotaciones, ha celebrado, la situación sanitaria se ha mantenido en todo momento "bajo control".

A pesar de la eliminación de las restricciones, la conselleria ha recordado la importancia de mantener las buenas prácticas de bioseguridad en las explotaciones y de continuar con la vigilancia, especialmente ante posibles riesgos asociados a las aves silvestres.

La Dirección General de Agricultura continuará con los programas de vigilancia activa y pasiva para garantizar una detección precoz de cualquier posible caso y preservar así la sanidad animal y la viabilidad del sector avícola.