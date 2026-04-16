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Arranca el reflotamiento del yate incendiado en el puerto de Ibiza: más de 1.600 kilos de restos retirados

La Autoridad Portuaria de Baleares califica la operativa de "alta complejidad técnica" con un sistema de doble barrera absorbente

Una de las imágenes de la labores de reflotamiento del yate.

Una de las imágenes de la labores de reflotamiento del yate. / APB

Redacción Digital

Ibiza

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha adelantado ha iniciado este jueves, con un día de adelanto sobre lo previsto, las maniobras de reflotamiento del yate hundido en la entrada del puerto de Ibiza el pasado viernes tras incendiarse.

Esta operativa ha permitido trasladar la embarcación, que actualmente se encuentra a aproximadamente diez metros por debajo del nivel del mar, hasta el tacón del dique de es Botafoc, según ha informado Puertos en una nota.

Este viernes está previsto sacar la embarcación fuera del agua y situarla en seco. Esta actuación permitirá iniciar posteriormente las tareas de tratamiento de residuos y los trabajos de deslastrado, ha informado la APB, cuyo presidente, Javier Sanz, y el director, Toni Ginard, se han desplazado este jueves al muelle de es Botafoc para seguir 'in situ' el desarrollo de los trabajos junto con el capitán marítimo de Ibiza, Luis Gascón.

Limpieza de los restos.

Limpieza de los restos. / APB

Durante la jornada de este jueves, una embarcación ha remolcado el pecio hasta el muelle, mientras que otra ha seguido el recorrido con una barrera absorbente para recoger posibles restos líquidos y sólidos. Una vez en puerto, se han desplegado nuevas barreras de contención perimetrales, con un sistema de doble barrera absorbente y flotante para garantizar la máxima protección del medio marino durante las siguientes fases de la operativa.

Tareas de limpieza

En paralelo a las maniobras de reflotamiento, los equipos especializados continúan con las tareas de saneamiento de la embarcación. Desde el lunes, los submarinistas han extraído un total de 900 litros de líquidos contaminantes del interior del yate. Además, en jornadas previas se han retirado 900 kilos de residuos sólidos. A esta cantidad se suman los trabajos realizados este jueves, en los que se han sacado tres sacos adicionales de 250 kilos cada uno.

En conjunto, ya se han recuperado 1.650 kilos de restos sólidos, de manera que se ha reducido de forma significativa el riesgo de contaminación. Todos los residuos recuperados se trasladarán a una planta de tratamiento autorizada para su correcta gestión, ha señalado la APB.

Una vez completada la maniobra de izado y la puesta en seco de la embarcación, se iniciará una fase de investigación y peritaje técnico que se prolongará durante aproximadamente una semana, con el objetivo de esclarecer las causas del incidente.

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La APB mantiene activado todo el dispositivo de control y seguimiento, con el objetivo de garantizar una actuación segura, eficaz y respetuosa con el entorno marino, "en una operativa de alta complejidad técnica que continúa avanzando según lo previsto", han afirmado desde Puertos.

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