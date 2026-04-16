Aprender a hacer pan payés en Ibiza: Sant Joan organiza un taller de pan, cocas y 'crostes'

El Ayuntamiento de Sant Joan ha organizado un taller de elaboración de pan payés que se celebrará el próximo 26 de abril, de 9 a 14 horas, en el Camp d’Aprenentatge de Sant Vicent de sa Cala. La actividad la impartirá Vicent Marí Serra, Palermet, y ofrecerá a las personas participantes la oportunidad de aprender a elaborar diferentes recetas tradicionales de la gastronomía local.

Durante el taller se trabajará la elaboración de pa pagès, así como de coques escaldades, de verdura y con sobrasada, además de crostes y galletes fortes, y también xinxarrons sopes gòfies.

Inscripción obligatoria

El taller será gratuito, aunque contará con plazas limitadas, por lo que será necesario realizar inscripción previa a través del correo electrónico inscripcions@santjoandelabritja.com, indicando nombre y teléfono de contacto. Los últimos talleres de pan y otras elaboraciones derivadas impartido por Palermet, en aquella ocasión en Santa Eulària, agotaron todas las plazas en apenas unos minutos. Según explicó él mismo, se presentaron medio millar de solicitudes para apenas 50 plazas. Una locura.

El Consistorio señala que con esta iniciativa continúa impulsando actividades destinadas a conservar y difundir las tradiciones culinarias y el patrimonio inmaterial del municipio, al tiempo que fomenta la participación ciudadana y la transmisión de conocimientos entre generaciones.