Lección de 'ballet' al aire libre en Ibiza para celebrar el Día Internacional de la Danza

Como en los últimos años, el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Ibiza y Formentera ‘Catalina Bufí' sacará el baile a la calle para celebrar el Día Internacional de la Danza. La cita tendrá lugar, como es habitual, en Vara de Rey, en Vila, el próximo 29 de abril a partir de las 17.30 horas.

Esta quinta edición será muy similar a las anteriores. La cita arrancará con la lectura del mensaje de este año, que, como explica la jefa de estudios de danza del centro, Mabel Ribas Tur, ha elaborado la prestigiosa coreógrafa canadiense Crystal Pite. El Conservatorio de Ibiza vestirá el paseo con alfombras rojas para realizar una demostración del trabajo diario que hace el alumnado en la barra de ballet, dividido en dos grupos, por un lado, las estudiantes de Enseñanzas Elementales de Danza y, por otro lado, las de Enseñanzas Profesionales de esta disciplina. Posteriormente se hará una demostración del trabajo de la escuela bolera, todo ello con la interpretación musical en directo del piano.

Celebración del Día Internacional de la Danza en Vara de Rey, el año pasado. / Vicent Mari

"Con esta actividad pretendemos dar visibilidad y acercar la danza a la ciudadanía y celebrar nuestro día más importante compartiendo este maravilloso arte con la sociedad", señala Ribas.

Un abril con mucho movimiento

Para hacer esta actividad el Conservatorio cuenta un año más con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza.

Por otra parte, adelanta Ribas, entre este domingo, 19 de abril, y el próximo día 25 las alumnas de tercero, cuarto y quinto de Profesional estarán en Portugal recibiendo clases en la Escuela Nacional de Danza de Lisboa gracias al programa Erasmus+.