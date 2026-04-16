Alda Yurramendi, presidenta de la Asociación de Uruguayos en Ibiza: "Hay mucha confusión sobre la regularización de migrantes y los profesionales están cobrando desde 500 euros para arriba"

"Hay mucha confusión", explica este miércoles Alda Yurramendi, presidenta de la Asociación de Uruguayos en Ibiza, un día antes de que se ponga en marcha la tramitación telemática para la regularización de migrantes en situación irregular. "La gente está preocupada. Mira mucho Internet. Salen abogados diciendo cosas y confunden", indica.

La inquietud parte de que, independientemente de si la tramitación se hace de manera telemática o presencial, las personas interesadas necesitan tener certificado digital, NIF o Cl@ve si quieren presentar la solicitud por su cuenta. No es el caso de la mayoría: "Muchos van a tener que buscar algún gestor para poder entregar la documentación y hoy en día los profesionales están cobrando desde 500 euros para arriba", apunta Yurramendi.

Preocupación por el coste de la gestión

La presidenta de la asociación de Uruguayos señala que esto supone un problema debido al bajo poder adquisitivo de los interesados: "No toda la gente podrá acceder porque no es gente adinerada. La mayoría están trabajando en negro desde hace años porque no tienen otra forma de hacerlo. Es un dinero difícil de conseguir para los interesados y ahora hay que tener en cuenta que se destinará a esta gestión".

Por otro lado, Yurramendi traslada la incertidumbre que hay por los lugares en los que se pueda realizar la solicitud de manera telemática. Desconoce cuántas oficinas se van a habilitar en Ibiza pero estima que se puede producir saturación: "Hablan de Correos, pero tendrán que poner personal", opina.

Menciona que conoce casos de personas que han solicitado su regularización de manera ordinaria en la oficina de Extranjería de Vila, en la Casa del Mar, y les resulta imposible encontrar una cita para conocer la evolución de su tramitación: "La gente intenta de todo, incluso acudir a los locutorios, que también tienen su lugar para pedirla", apunta.

Yurramendi tiene contacto con asociaciones de paraguayos, argentinos o senegaleses de Ibiza y señala que entre todos estiman que en la isla hay entre 5.000 y 6.000 personas que quieran optar a la regularización extraordinaria. Desde Delegación del Gobierno, en cambio, aseguran que es muy difícil conocer una cifra exacta y señalan que la situación real se podrá conocer una vez empiece la tramitación.