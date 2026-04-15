Viaja a Ibiza con La Vecina Rubia

La escritora y creadora de contenido La Vecina Rubia ha lanzado un sorteo en Instagram. Con la llegada del buen tiempo, la influencer propone un plan irresistible: viajar a Ibiza con una amiga y estrenar looks veraniegos de una conocida marca en uno de los destinos más deseados del Mediterráneo. La misteriosa vecina conoce bien la isla, que visita casi cada año y que ha sido escenario principal de varias de sus novelas.

El concurso incluye un gran premio y varias oportunidades adicionales para las participantes. En concreto, se sortea un viaje para dos personas a Ibiza de dos noches, además de cuatro lotes dobles de prendas de la nueva colección firmada por la influencer. Una propuesta pensada para disfrutar del verano con estilo… y en compañía.

Cómo participar en el sorteo viral

Participar es sencillo, pero requiere cumplir todos los pasos indicados. Las interesadas deben dar “me gusta” a la publicación oficial, seguir las cuentas organizadoras y mencionar en comentarios a la persona con la que les gustaría compartir la experiencia. Además, se anima a compartir el post en stories y por mensaje privado para aumentar las posibilidades de ganar.

Uno de los puntos clave es que se puede participar tantas veces como se quiera, siempre etiquetando a una amiga diferente en cada comentario. Cuantos más comentarios, más opciones de llevarse el premio.

Premio doble: viaje y moda

El atractivo del sorteo no se limita solo al viaje. Los lotes de ropa incluyen cinco prendas por persona, pensadas para lucir durante la escapada o en cualquier plan veraniego. Una combinación que mezcla moda y experiencia, dos ingredientes que suelen triunfar en campañas virales.

Fechas clave y advertencias

El sorteo estará activo hasta el 17 de mayo a las 23.59 horas, y las cuentas ganadoras se anunciarán a partir del 20 de mayo en la misma publicación. Está dirigido a participantes residentes en península, Baleares y Canarias.