'Venta exprés' de un piso de tres habitaciones en Ibiza por 308.700 euros: así funciona esta subasta privada

Un piso en la zona de ses Figueretes se encuentra a la venta en el portal inmobiliario Idealista mediante el sistema de 'venta exprés' o subasta privada, una fórmula que busca acelerar la operación y atraer a múltiples compradores. El precio de salida es de 308.700 euros, una ganga.

La vivienda, situada en la calle Music Fermí Marí, tiene 87 metros cuadrados construidos, con tres habitaciones, un baño y terraza. Se encuentra en una segunda planta exterior de un edificio de 1975 que no cuenta con ascensor. El inmueble necesita una reforma integral, un aspecto que, lejos de restarle atractivo, lo posiciona como una opción interesante para inversores o particulares que quieran diseñar el espacio a medida.

En el contexto actual de Ibiza, en el que los precios de la vivienda suelen superar ampliamente estas cifras, el importe de salida sitúa este piso como una oportunidad por tan solo 3.548 euros el metro cuadrado, especialmente por su ubicación, próxima al centro de la ciudad.

Una de las habitaciones de la casa. / I.C.

¿Cómo funciona la 'venta exprés'?

La comercialización se realiza a través de un sistema competitivo en el que los interesados deben presentar sus ofertas dentro de un plazo determinado. Durante ese periodo pueden modificar sus propuestas, y finalmente el inmueble se adjudica a la oferta más alta que cumpla los requisitos establecidos. Este formato, similar a una subasta privada, puede hacer que el precio final se incremente, aunque también abre la puerta a adquirir la vivienda por debajo del valor habitual de mercado si la competencia es limitada.

El anuncio presenta el piso como una clara oportunidad de inversión, ya que su estado actual permite una revalorización significativa tras la reforma. Se trata de una fórmula usada entre las inmobiliarias al haber más compradores que propiedades a la venta en el mercado inmobiliario de Ibiza.