[UNVRS] desbanca a Hï Ibiza como el Club número 1 del Mundo de DJ Mag 2026

[UNVRS] ha sido elegido Club número 1 del mundo en el ranking Top 100 Clubs 2026 de DJ Mag, un hito sin precedentes en la historia reciente de esta clasificación, ya que se convierte en el primer local que irrumpe directamente en lo más alto del listado en su año de apertura en más de dos décadas. La nueva discoteca, situada en las antiguas instalaciones de Privilege, desbanca así a Hï Ibiza, que cae hasta la cuarta posición, superada también por Ushuaïa Ibiza, que ocupa el tercer puesto.

Para encontrar a Hï Ibiza en la cuarta plaza hay que retroceder hasta 2019. En 2020 ascendió al segundo puesto y en 2021 bajó al tercero, antes de encadenar cuatro años consecutivos como Club número 1 del mundo. Antes, en 2017, ese liderazgo lo había ostentado su predecesor, Space Ibiza. El mítico club de Platja d’en Bossa cerró definitivamente el 2 de octubre de 2016, tras su última fiesta, para dar paso a Hï Ibiza, que debutó en la lista en su primer año con un quinto puesto.

Según destaca la organización en su comunicado, este resultado consolida a [UNVRS] como un nuevo referente global del entretenimiento nocturno y evidencia el impacto inmediato del establecimiento en la escena internacional.

Fiesta 'ElRow' en el club de Sant Rafel. / U.

Primer ‘hyperclub’ del mundo

Ubicado en Sant Rafel, el club ha sido concebido como el primer ‘hyperclub’ del mundo, con una propuesta que combina gran escala, innovación tecnológica y una visión creativa sin precedentes. Esa apuesta lo ha situado, desde su estreno, entre los espacios más influyentes de la música electrónica a nivel global. La discoteca abrió sus puestas el 31 de mayo de 2025 con un aforo para 10.000 personas.

La edición de 2026 del Top 100 Clubs ha vuelto además a registrar cifras récord de participación, con votos procedentes de más de 160 países, un dato que, según subraya la organización, confirma el alcance global del ranking y el peso de la comunidad internacional a la hora de elegir los mejores clubes del mundo.

Este reconocimiento refuerza también la posición de The Night League, que logra situar tres locales de Ibiza entre los cinco mejores del mundo: [UNVRS], Ushuaïa Ibiza y Hï Ibiza.